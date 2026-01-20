REDES SOCIALES

Miguel Bosé pide la dimisión del "gobierno entero" y de Óscar Puente: "Ya no tienes perdón, chaval"

El artista ha utilizado sus redes sociales para mostrar sus condolencias a las víctimas del accidente de Adamuz y responsabilizar al Gobierno de la tragedia.

R.G.

Madrid |

Miguel Bosé en una foto de archivo
Miguel Bosé en una foto de archivo | Getty

En las últimas horas hemos visto a multitud de personas expresar en redes sociales sus condolencias a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, que se ha cobrado ya la vida de 42 personas.

Son muchos los posts y mensajes que se han publicado en los últimos días, muchos de ellos pidiendo responsabilidades a los dirigentes políticos por este trágico accidente.

Uno de los que se ha expresado de esta manera ha sido el artista Miguel Bosé, que desde hace unos años se ha convertido en una de las voces más críticas contra la gestión del Gobierno de Sánchez.

"Otra desgracia que podría haberse evitado. Otra de muchas tantas, constantes y sin tregua. Una vez más, los de siempre demuestran su incapacidad para gobernar y su desprecio hacia los españoles y hacia España entera", dice en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El artista, que ya mostró durante la pandemia su descontento con las acciones del Gobierno, ha seguido apuntando en su mensaje contra el Ejecutivo de Sánchez y responsabilizando al ministro de Transportes de la tragedia.

"Se prolonga sin aliento la agonía de este enroque enfermizo de un gobierno tóxico mientras se extiende la miseria que minuciosamente diseñan. Pedimos la dimisión general del gobierno entero y, por supuesto, la del ministro de Transportes, Óscar Puente, de forma fulminante e inmediata. ¡Ya no tienes perdón, chaval!", ha escrito en letras mayúsculas mostrando su enfado.

El mensaje va a acompañado de una imagen de un tren con un crespón negro en la que puede leerse "por las víctimas en el accidente de tren en Adamuz, Córdoba".

