Miedo por una posible venganza tras la pelea mortal entre clanes rivales en Ribeira: "Te vacío el cargador entero"

La ciudad gallega de Ribeira (A Coruña) ha tenido que vivir días de mucha tensión y miedo tras la violenta pelea ocurrida este martes en el Centro Recreativo de Artes. La reyerta se produjo durante una fiesta de pedida de mano. El enfrentamiento entre dos clanes rivales terminó con un muerto, tres heridos graves y seis detenidos. Sin embargo, lejos de cerrarse el capítulo, las amenazas de venganza han vuelto a encender todas las alarmas.

"Me has roto el brazo, no pasa nada. Me has roto la cabeza, no pasa nada. Por mis muertos, en cuanto salga, te voy a vaciar el cargador entero. Venga, suerte", ha declarado uno de los familiares del fallecido en un vídeo grabado desde el hospital que ha colgado a redes sociales.

Amenazas cruzadas

La respuesta desde el otro clan no ha tardado en llegar. Otro joven, también en redes, ha lanzado su propia amenaza. "¡Lo vais a pagar todos! Pero todos. Hoy lo pagáis todos", ha dicho.

La cronología de una pelea anunciada

Lo que empezó como una celebración familiar se tornó en batalla campal. Según explicó Mariano, hermano del fallecido, todo transcurría con normalidad "hasta el momento del baile. Había un hermano de la novia bailando y un sobrino pasó y le tiró el vaso. A la hora volvieron a las mismas y ya no se pudo parar".

La pelea, que se inició en el interior del centro social, se desbordó hacia la calle. Hubo sillas y mesas volando, armas blancas, bates y hasta disparos. La pelea derivó en una persecución por la autopista AP-9, que finalizó con varias detenciones en un peaje. La víctima mortal falleció tras ser atropellada por un vehículo de uno de los participantes.

Quejas ante la actuación policial

La actuación policial ha sido cuestionada por los familiares del fallecido. "Si no hacen justicia ellos, ya saben cómo somos los gitanos", ha advertido Mariano ante las cámaras de laSexta. Piden un refuerzo claro para evitar nuevos episodios violentos.

Sin embargo, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el portavoz Marcos Franco ha justificado la intervención limitada de los agentes, por la situación que se encontraron. "Seis policías en medio de 60 personas fuera de sí no pueden hacer más". La Policía se vio obligada a efectuar disparos de advertencia, pero no logró controlar la situación.

Multitud de detenciones

Los seis detenidos pasarán próximamente a disposición judicial en el Tribunal de Ribeira, aunque no se ha informado de la fecha exacta para evitar incidentes. Mientras tanto, se ha reforzado la seguridad en Santiago, donde uno de los clanes tiene su residencia, tras un intento de atrincheramiento detectado previamente por la Policía.

Un conflicto que viene de lejos

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, ha confirmado que ya existían conflictos previos entre ambas familias, lo que ha llevado a establecer un dispositivo especial de vigilancia en puntos estratégicos del municipio.