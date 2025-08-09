La Mezquita-Catedral de Córdoba reabre, pero cede una de las cúpulas afectadas

La Mezquita-Catedral ha reabierto sus puertas con normalidad después de que en la noche del viernes se declarase un incendio en su interior, supuestamente provocado por una barredora mecánica que estaba situada en una de las salas que se dedican al almacenaje dentro del propio recinto del monumento.

El incendio se originó alrededor de las 21:15 horas de la noche entre la capilla del Baptisterio y la capilla del Espíritu Santo, que se encuentran en la ampliación que construyó Almanzor dentro de la Mezquita-Catedral. Este es el tercer fuego que se registra en el interior del edificio; el primero fue en 1910 y el segundo en 2001.

Por su parte, el portavoz del Cabildo Catedralicio, José Juan Jiménez, ha señalado a la 'Agencia EFE' que la reapertura ha transcurrido con normalidad y que se retomará la actividad como un día normal, por lo que las visitas diurnas y aquellas personas que quieran subir a la torre del Campanario podrán hacerlo sin problema.

No obstante, aquellos visitantes que acudan estos días a visitar el edificio no podrán disfrutar de las zonas afectadas por el incendio, ya que se encuentran acotadas. En ellas estuvieron trabajando hasta pasada la medianoche los efectivos del Servicio de Extinción del Ayuntamiento de Córdoba.

Cede una de las cúpulas afectadas

Pese a que la reapertura ha transcurrido sin problemas, la cúpula de la capilla donde se originó el incendio ha cedido. Así se lo ha confirmado Jiménez a 'El País', quien además ha expresado que "esa capilla no tiene ningún valor patrimonial". De hecho, era una de las grandes preocupaciones de los bomberos que trabajaron durante la noche en el incendio.