El método de la caminata japonesa que puede reducir la ansiedad un 60%

No es un descubrimiento para nadie que el deporte mejora la salud mental y física. Incluso logra reducir casi 60% los niveles de ansiedad. Además, recomiendas caminar como uno de los mejores ejercicios para conciliar la vida laboral y personal.

Hay muchas maneras de realizar paseos saludables, como las "caminatas de asombro" y las "caminatas conscientes". Pero ahora han creado otro tipo de ejercicio llamado "caminata japonesa", el cual está arrasando en internet. Los estudios demuestran que esta tendencia, con respaldo científico, proporciona la resistencia necesaria para un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal.

¿Qué tiene de especial esta nueva forma de caminatas?

Para empezar, esta práctica recibe este nombre por su creador, el profesor e investigador japonés, Hiroshi Nose. Esta forma de ejercitarse promete beneficios para la salud, brindándote mayor resistencia durante la jornada laboral sin la intimidación de los entrenamientos tradicionales. Solo en julio, las búsquedas en portales de búsquedas alcanzaron los 329.000, representando un aumento del 154%.

El experto en fitness funcional y director ejecutivo de Fynd, Trond Nyland, describe este sencillo método de caminata como la mejor manera de comenzar un estilo de vida más activo y está cambiando la perspectiva del fitness entre los principiantes. "Lo mejor de la caminata japonesa es que se integra fácilmente en la vida cotidiana", afirma Nyland. "Es sencilla, de bajo impacto y fácil de mantener, lo que la convierte en un punto de partida ideal para quienes se inician en el fitness. Elimina las barreras habituales, permitiendo que el movimiento constante sea accesible y alcanzable para casi cualquier persona".

La caminata japonesa consiste en alternar tres minutos a ritmo rápido (70% de la capacidad aeróbica) y tres a ritmo lento (40%), durante 30 minutos. Este patrón de alta intensidad favorece la condición física y promueve la actividad regular.

Después de caminar cuatro veces por semana durante cinco meses, quienes practicaron la caminata japonesa desarrollaron mayor fuerza en los muslos que aquellos que lo hicieron a un ritmo moderado. Además, mejoraron su capacidad aeróbica máxima (VO2 máx.) y redujeron la presión arterial sistólica en promedio 10 puntos en hombres y 8 en mujeres, frente a descensos de apenas 1 o 2 puntos en los caminantes moderados. Los investigadores concluyeron que alternar el ritmo al andar contribuye a disminuir la edad biológica al fortalecer la capacidad aeróbica.

¿Por qué es una buena forma de entrar en el mundo fitness?

Nyland señala que la marcha japonesa es valiosa porque rompe con la mentalidad de “todo o nada” que desanima a muchas personas antes de comenzar. Explica que no es necesario llegar al agotamiento para obtener resultados: un esfuerzo moderado y sostenido puede generar más beneficios a largo plazo que entrenamientos intensos pero esporádicos. En sus palabras, la condición física no necesita ser extrema para ser efectiva.

David Amerland, autor de Built To Last, compara la caminata japonesa con la conducción de un coche en ciudad. Explica que esta técnica rompe la tendencia natural del cuerpo a mantener un ritmo constante y la del cerebro a relajarse y desconectar.

Según señala, la variación continua obliga a ambos a redistribuir la energía, lo que, aunque ineficiente, genera un mayor número de ajustes y favorece adaptaciones positivas para la salud y la forma física de quienes practican este método. A su vez, Nyland enumeró cinco razones por las que la marcha japonesa constituye una vía ideal para adoptar un estilo de vida más activo y equilibrado entre el trabajo y la vida personal.

Amerland aconseja introducir pequeñas actividades diarias para fortalecer el cuerpo y mejorar la salud a largo plazo: subir escaleras, caminar en lugar de usar el coche en trayectos cortos, llevar las compras, hacer las tareas del hogar con energía o marcarse un objetivo de pasos diarios.

Nyland sugiere iniciar la caminata japonesa como parte de la rutina diaria (en la mañana, en el trabajo o en la pausa del almuerzo) con tres sesiones semanales de 30 minutos, ampliables a cinco. Destaca que es un método sencillo, eficaz y fácil de mantener para quienes buscan empezar a estar en forma.