Un mes del apagón masivo que dejó a oscuras a España: sin causas, sin dimisiones y sin descartar que vuelva a ocurrir

Ya ha pasado un mes del apagón del 28 de abril que dejó a España sin luz durante más de 10 horas. Sin embargo, todavía no se conocen las causas y no hay garantías de que no se vuelva a repetir. A pesar de las investigaciones que se están llevando a cabo, no hay una explicación que certifique con rotundidad cuáles fueron las causas que provocaron que España, Portugal y parte de Francia se sumieran en la oscuridad durante horas.

A las 12:32 horas España se quedó sin luz, hubo un cero energético. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera declaración que dio de ese día seis horas después, comentó que habían desaparecido 15 gigavatios súbitamente "en apenas cinco segundos", lo que suponía el 60% de la demanda de ese momento. A partir de aquí, han continuado las comparecencias, pero sin certezas ni seguridades. Se sabe que el primer análisis de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) detectó dos oscilaciones media hora antes.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó en Onda Cero que el Comité de investigación está barajando la hipótesis de la sobretensión como causa del mismo. "No era un problema de cantidad de red, de cantidad de cable". Además, defiende tanto la gestión del Gobierno como que se tarde tanto tiempo en informar, ya que hay que procesar "millones de datos".

Varias explicaciones, pero ninguna certeza sobre lo que sucedió

Igualmente, defendió a las energías renovables en las entrevistas que dio a El País y La Vanguardia pocos días después del apagón, donde aseguró que atacarlas era "irresponsable y simplista. España será verde y no será". Aunque en Onda Cero dijo que todas las hipótesis continúan abiertas, incluida la del ciberataque, si bien la ministra dijo que no quiere "hablar de hipótesis, sino de certezas".

En Onda Cero aseguró que desde el Ejecutivo no quieren demonizar ninguna fuente de energía, ni siquiera a las nucleares. De hecho, defendió la gestión de las mismas porque el Gobierno ha "ampliado en 5,8 años la media del parque nuclear".

Previamente, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Aagesen había dado otra pista: las pérdidas de generación el día del apagón comenzaron en Granada, Sevilla y Badajoz. Datos que ha confirmado ahora la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en una entrevista en La Vanguardia: "Se produjo una pérdida de energía fuerte en Granada a las 12:32 horas. A los 19 segundos, otra fuerte en Badajoz y una tercera aún más relevante en Sevilla. Eso activó los mecanismos de protección del sistema".

Corredor también ha asegurado que ese día "no se detectó ningún error" en REE y que las oscilaciones que hubo se corrigieron. Asimismo, ha indicado que el 1 de mayo entregaron al Comité la caja negra con información de ese día y ha asegurado que "se sabe que había inercia suficiente, que no hubo cortocircuito, ni sobrecarga, ni ciberataque".

No ha habido dimisiones y el Gobierno ha sacado pecho de la gestión

No solo no se sabe qué ocurrió exactamente, sino que nadie ha dimitido. De hecho, desde el primer momento el Ejecutivo respaldó el trabajo de Corredor, que calificaron de "extraordinario". Y ella en la entrevista en la Vanguardia, ha aseverado que REE no es quien tiene que dar explicaciones, al mismo tiempo que ha salvaguardado la investigación del Comité, ya que es un "proceso largo".

Además, hay que destacar que tanto el Gobierno como Redeia han sacado pecho de la situación. Por ejemplo, Pedro Sánchez en su comparecencia en el Congreso resaltó que el suministro se restableció "tan solo cinco horas después de la caída" y que España tiene "uno de los sistemas más garantistas y seguros del mundo". También se enorgulleció del comportamiento de la ciudadanía ese día.

Por su parte, Beatriz Corredor calificó como "obra maestra" la recuperación del sistema y que la reposición fue "la más extraordinaria de las que se han realizado en el mundo" y en La Vanguardia ha afirmado que no habrían cambiado la manera de actuar.

No se ha descartado que vuelva a repetirse y han pedido más interconexiones con Francia

Sobre si volverá a ocurrir un apagón, la ministra Aagesen no ha respondido con rotundidad en ningún momento y se ha escudado en que "el operador está actualmente reforzado. (...) Estamos identificando las causas para poner las medidas y que no vuelva a ocurrir algo así".

Además, tanto España como Portugal han enviado dos cartas conjuntas a la Comisión Europea y a Francia reclamando "acelerar las interconexiones eléctricas". Actualmente, las interconexiones con Francia solo representan un 2,84% cuando en 2020 debería haberse llegado al 10% y el objetivo para 2030 es el 15%.

"El suceso afectó gravemente a toda la Península Ibérica y mostró la importancia de la interconectividad dentro del sistema eléctrico europeo en situaciones críticas. Consideramos que es esencial reiterar - ahora con mayor urgencia - el imperativo de actuar con decisión", decían las misivas.

Del mismo modo, Corredor al ser preguntada por si las causas del apagón proceden de fuera de España no ha cerrado la puerta a esta posibilidad. "Yo puedo confirmar que nosotros estamos seguros de que no hubo fallo en la red de transporte y que la operación del sistema fue correcta".

El apagón, protagonista de la sesión de control un mes después

En la sesión de Control en el Congreso de los Diputados que ha coincidido cuando se cumple un mes del apagón, el portavoz del PP, Miguel Tellado, y la ministra Aagesen han protagonizado un duro enfrentamiento.

Tellado ha reiterado a la ministra que "todavía no se sabe lo que pasó" y le ha acusado de formar parte de un "circo de corrupción y de vergüenza. (...) De una organización criminal que es el Gobierno de España ". Aagesen le ha contestado que su responsabilidad es "trabajar sin descanso para identificar las causas y para poner encima de la mesa".

Además, le ha acusado de difundir bulos: "No es responsable decir que yo estaba en la sede de Red Eléctrica cuando todos los ciudadanos pueden comprobar que estaba con su Majestad el Rey, tampoco es responsable decir que el Gobierno estaba haciendo experimentos".

Tellado ha insistido en que ella y Corredor son "responsables y enchufadas en sus cargos. No es responsable dejar a un país 24 horas de luz", mientras que Aagesen ha reiterado que culpar a las renovables es una "aproximación extremadamente vaga" y le ha animado "a aprender cómo funciona el sistema".