Mercadona retira uno de sus productos estrella y los usuarios reclaman su vuelta

Era uno de los productos estrella de Mercadona que no faltaba en aperitivos y comidas de muchas mesas españolas. Su retirada ha hecho que sus fans reclamen a la cadena de supermercados que reconsidere su postura y vuelva a incluirlo en sus lineales.

Estamos hablando de la tarrina de hummus de 480 gramos, que ya no se puede encontrar entre los establecimientos de la cadena de Juan Roig. El hummus de Mercadona elaborado con garbanzos, aceite de girasol, pasta de sésamo, zumo de limón y AOVE ha conquistado el paladar de multitud de clientes que ahora reclaman su vuelta.

La buena noticia para los amantes del producto es que todavía pueden disfrutarlo en su versión más reducida. Se trata de una tarrina de 240 gramos, es decir, la mitad que la que ya no se puede encontrar. "Ya no tenemos el formato grande, en su lugar dispones del hummus de 240g al mismo precio/kg que el formato familiar", respondían desde el supermercado a un usuario en Twitter. Eso sí, esto no ha hecho que algún otro seguidor lamente la retirada de la versión grande porque la consideran una opción menos contaminante.