un impacto de 280 millones

Mercadona amplía una semana de vacaciones a sus trabajadores y les concederá una mensualidad extra en 2026

El Comité de Dirección de Mercadona ha acordado la ampliación del período de vacaciones en una semana más, que pasa de 30 a 37 días al año, para 110.000 trabajadores de la compañía.

ondacero.es

Madrid |

Mercadona amplía una semana de vacaciones a sus trabajadores y les concederá una mensualidad extra en 2026
Mercadona amplía una semana de vacaciones a sus trabajadores y les concederá una mensualidad extra en 2026 | Europa Press

Mercadona ampliará en una semana el período de vacaciones de sus trabajadores a partir de 2026. La medida eleva de 30 a 37 los días de descanso anual y beneficiará a los 110.000 empleados de la compañía en España y Portugal, según ha comunicado la empresa este viernes.

La iniciativa, que tendrá un coste anual de 100 millones de euros, forma parte del modelo propio de Recursos Humanos de Mercadona, orientado a reforzar la calidad del empleo y la eficiencia interna. Desde la compañía subrayan que la ampliación de las vacaciones "supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%".

Junto a esta medida, el Comité de Dirección ha aprobado por segundo año consecutivo el reparto de una gratificación extraordinaria equivalente a una mensualidad. En total, se destinarán 280 millones de euros que se abonarán el próximo mes de marzo y que se sumarán a la retribución variable, de una o dos mensualidades, en función de la antigüedad de cada trabajador.

El impacto global de ambas decisiones asciende a 380 millones de euros. Mercadona defiende que esta inversión revierte directamente en mejores resultados, como ya ocurrió en 2025, ejercicio en el que la empresa incrementó un 8,5% el salario de toda la plantilla y registró mejoras en productividad, eficiencia y gestión.

Con esta decisión, Mercadona "reconoce además el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025".

Con estas medidas, que supondrán un "esfuerzo inversor de 380 millones de euros", Mercadona busca demostrar, "una vez más, su carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer