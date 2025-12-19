Mercadona amplía una semana de vacaciones a sus trabajadores y les concederá una mensualidad extra en 2026

Mercadona ampliará en una semana el período de vacaciones de sus trabajadores a partir de 2026. La medida eleva de 30 a 37 los días de descanso anual y beneficiará a los 110.000 empleados de la compañía en España y Portugal, según ha comunicado la empresa este viernes.

La iniciativa, que tendrá un coste anual de 100 millones de euros, forma parte del modelo propio de Recursos Humanos de Mercadona, orientado a reforzar la calidad del empleo y la eficiencia interna. Desde la compañía subrayan que la ampliación de las vacaciones "supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%".

Junto a esta medida, el Comité de Dirección ha aprobado por segundo año consecutivo el reparto de una gratificación extraordinaria equivalente a una mensualidad. En total, se destinarán 280 millones de euros que se abonarán el próximo mes de marzo y que se sumarán a la retribución variable, de una o dos mensualidades, en función de la antigüedad de cada trabajador.

El impacto global de ambas decisiones asciende a 380 millones de euros. Mercadona defiende que esta inversión revierte directamente en mejores resultados, como ya ocurrió en 2025, ejercicio en el que la empresa incrementó un 8,5% el salario de toda la plantilla y registró mejoras en productividad, eficiencia y gestión.

Con esta decisión, Mercadona "reconoce además el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025".

Con estas medidas, que supondrán un "esfuerzo inversor de 380 millones de euros", Mercadona busca demostrar, "una vez más, su carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores".