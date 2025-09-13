Al menos 78 migrantes rescatados a bordo de cuatro pateras en Formentera

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han recatado a 78 personas a bordo de cuatro pateras en Formentera. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, el primer rescate fue el viernes a las 16:00 horas y el último a las 9:40 horas de esta mañana.

En el primer rescate viajaban unas 23 personas a bordo de una embarcación que fue encontrada a 24 millas al sureste de Formentera. A las 20:00 horas fueron rescatadas 16 personas, todas ellas de origen magrebí, a 60 millas al sureste de la isla.

Ya en la noche del sábado, sobre las 04:00 horas, la Unidad de Seguridad Catalana de la Comandancia (Usecic) y la Guardia Civil han rescatado a 21 personas, también de origen magrebí, en la playa La Fragata. Por último, sobre las 09:40 horas, han sido rescatados los últimos 18 migrantes, en este caso de origen subsahariano, en el camí del Monstetir.

En 2024 llegaron al archipiélago de Baleares por vía marítima 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

Una embarcación desaparecida

Por otra parte, la entidad Alarm Phone ha pedido la activación de todos los recursos necesarios para localizar una embarcación desaparecida el pasado martes que salió de la localidad de Boumerdes (Algeria) con 13 ocupantes a bordo y que se dirigía al sur de Mallorca.

En sus redes sociales, esta organización de apoyo independiente ha mostrado su preocupación: "Estamos preocupados por ellos y esperamos que los rescaten pronto", han indicado en una publicación en X.

Hace un par de semanas, medios aéreos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo pusieron en marcha un dispositivo de rescate para localizar a 15 inmigrantes desaparecidos en aguas del archipiélago balear.