sucesos

Un menor muere tras ser apuñalado en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona ha abierto una investigación sobre esta muerte violenta para tratar de aclarar las causas.

EFE

Madrid |

Imagen de archivo de un coche de Mossos d'Esquadra.
Imagen de archivo de un coche de Mossos d'Esquadra. | MOSSOS D'ESQUADRA

Un menor ha muerto y otro ha resultado herido tras ser agredidos con arma blanca anoche en el distrito de Sants-Montjuic de Barcelona, en un caso que investigan los Mossos d'Esquadra, que tratan de identificar y localizar al autor o autores del ataque.

Fuentes cercanas al caso han detallado a EFE que la agresión se produjo con arma blanca y que el menor fallecido tenía unos 16 años de edad.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazó al lugar y atendió a los dos menores y, posteriormente, les trasladó a un centro hospitalario, donde finalmente uno de ellos ha muerto.

La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona ha abierto una investigación sobre esta muerte violenta para tratar de aclarar las causas de la agresión y para identificar, localizar y detener al autor o autores.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer