La menor de 17 años que mató a su cuñada en Candamo (Asturias) está ingresada y custodiada por la Guardia Civil

La menor de 17 años que mató a su cuñada de 20 años durante una discusión familiar en Candamo (Asturias) ha ingresado en la unidad de psiquiátrica del Hospital San Agustín de Avilés y permanece custodiada por agentes de la Guardia Civil, según han confirmado fuentes de la investigación.

La joven tuvo que ser trasladada desde los calabozos del cuartel hasta el hospital debido a la alteración que presentaba, tal y como han asegurado las mismas fuentes. En principio, este lunes va a pasar a disposición de la Fiscalía de Menores de Asturias, ya que al ser menor de edad es la encargada de la instrucción del caso.

Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde en torno a las 16:00 horas, en una casa en Aces, parroquia de Candamo, donde viven alrededor de 100 habitantes y que se encuentra a 46 kilómetros de Oviedo. Según la investigación, durante una riña familiar la menor empuñó un cuchillo con el que apuñaló a su cuñada. En el momento de lo sucedido estaban presentes la pareja de la presunta agresora y sus padres.

La menor salió corriendo después de lo sucedido, pero fue encontrada y detenida sobre las 16:30 horas cerca de una estación de FEVE. Durante su huida, la joven había lanzado el arma homicida al tejado de una vivienda, por lo que la Guardia Civil solicitó ayuda a los Bomberos para recuperarla.

Tres días de luto oficial

A pesar de los intentos de reanimación por parte de los servicios sanitarios, la cuñada murió sobre las 17:00 horas. Los familiares de la menor adujeron que tenía problemas psiquiátricos, aunque esto debe ser objeto de clarificación durante la fase de instrucción de la investigación.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Asturias para la práctica de la autopsia. El estudio forense ha determinado que la joven de 20 años ha muerto a causa de la hemorragia interna provocada por la puñalada que recibió en el vientre.

Desde el Ayuntamiento de Candamo han declarado tres días de luto oficial "a fin de trasladar la solidaridad y el apoyo de todo el concejo a los familiares y allegados de la fallecida", tal y como ha informado el periódico La Voz de Asturias. Desde el consistorio han avisado de que todas las banderas ondearán a media asta y todos los festejos y actividades serán suspendidos durante el luto.