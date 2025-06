Melody, sobre las críticas tras Eurovisión: "Se ha intentado dañarme"

Han pasado ya varios días tras la final del festival de Eurovisión en la que Melody representó a España con su tema 'Esa diva' y todo el revuelo formado en los días posteriores al festival en los que la artista canceló su agenda durante unos días y ofreció una rueda de prensa en la que dio las explicaciones pertinentes y que la convirtió en diana de muchas críticas.

"Intento llevarlo lo mejor que puedo (…) Yo soy artista, no estoy acostumbrada a estar constantemente en una crítica o un cuestionamiento (…) Lo mío es el arte, la música y ya está", ha explicado haciendo referencia a las críticas de mucha gente por no haberse pronunciado sobre la polémica participación de Israel en Eurovisión.

La artista también se ha dirigido a muchos de los que la han criticado señalando que "se ha intentado dañarme un poquito para que la gente no crea lo que yo digo, pero estoy muy tranquila por cómo soy" y ha asegurado que canceló su agenda tras el festival porque "cuando terminé lo que quería era irme a mi casa porque hacía muchas semanas que no veía a mi hijo".

"He notado a los medios revueltos y han hecho comentarios míos que no han sido acertados. Puedo gustar más o menos, pero siempre he sido una chica que he ido para no hacer daño a nadie. He ido con mi verdad, sin faltar el respeto a nadie. Creo que desde que pedí unos días de descanso hasta la rueda de prensa se han dicho cosas que no son verdad", ha sentenciado la artista en 'El Hormiguero'.

Sobre su participación en Eurovisión, Melody ha afirmado que "representar a mi país ha sido algo muy bonito y muy emocionante, pero también ha sido muy duro" y ha dicho que nunca pensó que fuera a ganar y que se quedó "muy satisfecha" con su actuación.