Las mejores rutas de senderismo de España para hacer antes de que acabe el verano

Aquellos que aún no se han ido de vacaciones y quienes aprovechan cualquier rato de ocio para salir a caminar están a tiempo en lo que queda de verano de recorrer algunas de las rutas de senderismo más bonitas de España. Además, con un poco de suerte las altas temperaturas dan un respiro y solo se tienen que enfrentar a un calor moderado. No obstante, las diferentes opciones que apuntaremos a continuación suelen caracterizarse por no ser demasiado cálidas.

Eso sí, antes de apuntar qué rutas de senderismo hacer en verano, conviene repasar algunos consejos que resultan claves para evitar cualquier contratiempo y, claro está, disfrutar de la actividad.

Planificar la excursión. Obviamente no todas las rutas son iguales. Los grados de dificultad son muy diversos, tanto en lo referente a la orografía, como en la longitud o el estado del terreno. Por ello conviene ser cautos y evaluar si la preparación física es la adecuada, calcular el tiempo que se va a tardar y consultar la previsión meteorológica. Y es que, aunque sea verano, una tormenta puede arruinar la jornada.

Elegir bien la vestimenta y el calzado. Si se conoce el terreno, será más sencillo acertar con las prendas de ropa. Salvo que las condiciones climatológicas sean adversas, las temperaturas en verano son calurosas o templadas, con lo que habrá que optar por tejidos transpirables y algo de abrigo por si se levanta viento. En cuanto al calzado, si la ruta está seca, conviene elegir zapatillas o botas ligeras que dejen pasar el aire.

Llevar comida y bebida. Hidratarse siempre es clave, pero más aún si las temperaturas son altas. Nunca hay que salir sin agua o con una cantidad que no sea suficiente. Si el recorrido es largo, también habrá que llevar comida de fácil digestión.

Protegerse del sol. La protección solar en verano es necesaria, de manera que hay que echarse crema y además incluir alguna gorra en el atuendo.

Adoptar prácticas de buen senderista, es decir: no dejar a ningún compañero atrás, llevar el teléfono móvil cargado, contar con la equipación adecuada en caso de transitar por zonas donde no hay camino (piolets, cuerdas, zapatillas con clavos), seguir las señalizaciones de la ruta, etc.

Rutas de senderismo en España

Una vez repasados los consejos para hacer rutas de senderismo en verano, apuntamos algunas de las más famosas que hay en España, lo que implica una mayor afluencia de caminantes. Hay cientos de ellas más, para todos los gustos y todos los niveles, con lo que los aficionados solo tienen que prepararse y salir a andar.

Parque Nacional de Aigüestortes y el lago San Mauricio

La ida y vuelta al bello lago San Mauricio tiene algo más de diez kilómetros de recorrido. Su dificultad es moderada y se puede realizar en menos de cuatro horas. Además, merece la pena deleitarse con el paisaje. Cabe señalar que en este Parque Nacional hay opciones mucho más largas y complicadas que harán las delicias de los amantes de la montaña.

Cola de Caballo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Con esta ruta sucede algo parecido como con la anterior. El paisaje pirenaico resulta sobrecogedor en sus 17 kilómetros y medio (ida y vuelta, unas cinco horas y treinta minutos), aunque es probable que haya numerosos senderistas. No obstante, merece la pena llegar hasta la famosa Cola de Caballo. También hay otras posibilidades para montañeros más experimentados.

Barranco de Masca

Muy lejos de los Pirineos se halla esta ruta que recorre un barranco situado en el Parque Rural de Teno, en la punta oeste de la isla de Tenerife. Los senderistas se adentran entre las paredes esculpidas por las erupciones volcánicas hasta que llegan al mar, rodeados de los Acantilados de los Gigantes. Este trayecto siempre en bajada desde la localidad de Masca se realiza en dos horas y media. Lo más complicado es la vuelta, ya que en estos momentos no llegan embarcaciones como hace tres años. Así pues, será necesario contar con una buena condición física para recorrer los 10 kilómetros y los 1.500 metros de desnivel acumulado (750 hacia abajo y otros tantos hacia arriba).

Ruta del Cares

Una de las rutas de senderismo más famosas de España -no es de extrañar si se tiene en cuenta su indudable belleza- transcurre por el desfiladero formado por el paso del río Cares desde Caín (León) hasta Poncebos (Asturias). No conlleva una gran dificultad porque apenas tiene desnivel, aunque son más de doce kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Suele estar muy concurrida, con lo que conviene madrugar para aparcar cerca del inicio.

Camino de Santiago

Además de otras rutas muy populares como la de Carlos V en Cáceres, la del Flysch en Guipúzcoa, la del Caminito del Rey en Málaga o las que recorren la Selva de Irati en Navarra, por poner solo unos ejemplos, la más relevante de todas es el propio Camino de Santiago. Aunque en este caso se trata de una sucesión de jornadas caminando hasta llegar a la capital gallega. En los meses más calurosos conviene optar por el Camino del Norte, es decir, el que transita paralelo a la costa cantábrica.