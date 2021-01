Las mejores dietas para perder peso y volumen rápido de forma saludable

La Navidad ha pasado factura no solo a nuestros bolsillos. Las comidas y cenas abundantes unidas a la baja actividad física propia de las vacaciones nos hacen ganar peso en poco tiempo. Con la llegada del mes de enero uno de los propósitos más habituales es el de perder esos kilos de más, y por eso no es raro que busquemos una forma rápida de lograrlo, cayendo en las 'dietas milagro' o dietas 'detox', que hacen que perdamos peso fácilmente pero con el indeseado 'efecto rebote'.

Para evitar esto, es importante que tengamos en cuenta que cualquier dieta que nos haga perder mucho peso en muy poco tiempo no será buena para nuestra salud. Siempre debemos optar por una alimentación sana que reduzca la ingesta de productos ultraprocesados ricos en grasas y azúcares.

Aunque muchas veces el objetivo de cuidar nuestra alimentación sea perder peso, lo adecuado es que nos centremos en la salud. Estas son las dietas que te ayudarán a perder pero de forma saludable:

Dieta mediterránea

Nombrada en 2010 'Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad' por la UNESCO, la dieta mediterránea es una de las mejores opciones para bajar de peso de forma saludable. Además de lograr mantener la báscula a raya, la dieta mediterránea nos ayudará a prevenir enfermedades crónicas y mejorar la longevidad.

Recibe su nombre de la alimentación tradicional de los países del área mediterránea, como España, Grecia o Italia, y se basa en el consumo de mariscos, productos frescos, cereales integrales, frutos secos, semillas y aceite de oliva. Un modelo de alimentación equilibrado y variado que incluye los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.

Dieta Dash

La dieta Dash (Dietary Approach to Stop Hypertension) es una dieta baja en sodio, rica en potasio y fibra, que limita el consumo de carne y grasas saturadas. Un estilo de alimentación que prioriza la ingesta de productos ricos en nutrientes que ayudan a reducir la presión arterial y mejorar nuestra salud.

Dieta flexitariana

La dieta flexitariana, como su propio nombre indica, hace referencia a una alimentación flexible. Con esta dieta consumiremos alimentos principalmente de origen vegetal, aunque se permite, de manera ocasional, ingerir productos animales de alta calidad como mariscos, pescados, aves, carnes, quesos y huevos.

Seguir este tipo de dieta no solo te ayudará a mantenerte en tu peso, si no que será beneficioso para tu salud cardiovascular. La ingesta de alimentos de origen vegetal en detrimento de grasas y azúcares ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes.

Real Food

El movimiento 'Real Food' se basa en consumir mayoritariamente alimentos no procesados- lo que llamamos 'comida real'- como verduras, frutas, carnes, pescados o cereales, y evitar los alimentos 'ultraprocesados'. También hay 'buenos procesados' que podemos incluir en nuestra alimentación, y estos serían todos aquellos productos que no tengan más de 5 ingredientes en el etiquetado y un porcentaje bajo de azúcar y sal.

Ayuno intermitente

Esta dieta no se basa en consumir unos alimentos determinados, si no en cuándo los consumimos. Como su nombre indica, se trata de ayunar, no comer nada durante un periodo prolongado de tiempo, que normalmente limitamos a la franja que va desde la cena hasta el desayuno del día siguiente.

En el caso del ayuno intermitente, se amplía el rango de horas en las que no consumimos ningún alimento. Uno de los métodos más eficiente es el ayuno intermitente 16:8, es decir, pasar 16 horas sin comer y después ocho horas volviendo a tomar alimentos.

Si queremos perder peso, lo lógico es optar por alimentos saludables en el periodo de ingesta. Si no existe un 'déficit calórico' el ayuno no será eficaz . Además de ayudarnos a bajar de peso, esta dieta mejorará nuestra salud ya que se relaciona con menores tasas de enfermedad arterial coronaria y diabetes tipo 2.