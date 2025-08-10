Mejora la situación de los incendios en León, aunque con vigilancia en Las Médulas y 35 personas evacuadas

León es la provincia más afectada por los incendios en el día que la ola de calor alcanza su pico. Hasta nueve fuegos están activos de manera simultánea, dos de ellos presentan un índice de gravedad de nivel 2, mientras que 35 vecinos de la localidad de Yeres han sido desalojados.

En un principio, este era el que más preocupaba por su cercanía a Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad desde 1997. Si bien, las últimas informaciones, ni el pueblo ni el parque corren peligro, ya que el frente norte en estos momentos está parado, aunque se sigue vigilando de cerca por si más población tuviera que ser evacuada.

En cuanto al incendio de Llamas de Cabrera, su extinción por el momento es complicada debido a la elevada pendiente y la presencia de canales romanos de agua hasta Las Médulas. Debido al carácter montañoso con gran cantidad de matorral y la baja humedad es fácil que arda rápidamente. El de Yeres y el de Llamas de Cabrera son los que siguen bajo nivel 2 de gravedad.

El alcalde de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, se ha mostrado optimista porque la situación "ha mejorado mucho en las últimas horas", porque el incendio ha empezado a estabilizarse y "las columnas de humo prácticamente han desaparecido en algunos de los frentes gracias a la actuación de los medios de extinción".

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha realizado el relevo de los 18 militares que durante toda la noche han estado luchando contra las llamas y monitorizando con drones su evolución, mientras que los medios de extinción en el terreno se han reducido de 22 a 8, incluidos dos helicópteros.

En cuanto al incendio de Orallo y Fasgar siguen con nivel de peligrosidad IGR 1. Estos fuegos comenzaron debido a los numerosos rayos que cayeron en la zona por las tormentas en las comarcas leonesas de Babia y Laciana, donde hay desplegados 12 y 15 medios respectivamente.

En cuanto al incendio de Sésamo, que también fue declarado con índice de peligrosidad IGR 1, ya está controlado, aunque se mantiene un retén para evitar su reactivación. Hay otros tres incendios -en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel- aunque ya sin llamas.