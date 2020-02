Sanidad mantiene las medidas de contención al no haber gran transmisión del coronavirus

CORONAVIRUS: LLAMAMIENTO A LA CALMA

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha declarado que no hay razones para reforzar las medidas que ya se han adoptado. Según Simón, la propagación del virus es baja. "Si es necesario se tomarán medidas, pero no basadas en titulares, o si me lo permiten, en el miedo, sino que se tomarán si hay una evidencia sólida", ha asegurado el epidemiólogo.