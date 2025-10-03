Los médicos vuelven a la huelga: los motivos por los que protestan contra Sanidad

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) vuelven este viernes a una huelga, de la que esperan un alto seguimiento por el respaldo mostrado por diferentes organizaciones y sindicatos. ¿El motivo? Rechazar el borrador propuesto por el Ministerio e Sanidad para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

Este es el segundo paro nacional que han convocado estas asociaciones después del que secundaron el pasado 13 de junio y está marcado por las acusaciones de CESM y SMA sobre la "ausencia total" de voluntad negociadora por parte de Sanidad, tras la reunión mantenida el martes con la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez, el subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Juan Julián García, y el consejero técnico Miguel Ángel Máñez.

Qué es lo que piden los médicos

Los convocantes han mostrado su rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el departamento que dirige Mónica García y han reclamado un texto propio para la profesión. Entre las principales reivindicaciones se encuentran:

Un estatuto y un ámbito de negociación propios para los médicos, distinto al del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud.

para los médicos, distinto al del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud. Una clasificación profesional adecuada que reconozca sus particularidades: creación del grupo A1+ vinculado a una posible mejora salarial.

adecuada que reconozca sus particularidades: creación del grupo vinculado a una posible mejora salarial. Una regulación de la jornada laboral que garantice su descanso y conciliación laboral con una duración de 35 horas semanales.

que garantice su descanso y conciliación laboral con una duración de semanales. Que las guardias sean voluntarias y computen para las jubilaciones.

Sanidad dice 'no'

El Ministerio de Sanidad ve "inaceptable" la propuesta de CESM y SMA de elaborar un texto exclusivo sólo para los médicos en el que las guardias y la atención de urgencias tengan carácter voluntario, pues dejaría "la continuidad asistencial del Sistema Nacional de Salud en una situación de incertidumbre y arbitrariedad".

En lo referente a la jornada, desde el departamento de Mónica García se incide en que su propuesta fija un máximo de 48 horas semanales, incluidas las guardias, que no podrán superar las 17 horas.

Además, advierte de que algunas de las reclamaciones exceden las competencias del Ministerio de Sanidad, ya que son cuestiones que regula la legislación laboral y las comunidades autónomas.

Tres años de negociaciones

Sanidad y los sindicatos se han reunido por última vez esta semana tras tres años de negociaciones, pero la reunión ha resultado infructuosa, ya que la convocatoria de huelga continúa y el Ministerio ha descartado retirar su última propuesta de Estatuto Marco, que recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, y que los convocantes de la huelga consideran un "retroceso" respecto de versiones anteriores.

Las reclamaciones están apoyadas, entre otras organizaciones, por la Organización Médica Colegial (OMC), que pide "una normativa justa y adaptada a la realidad de la profesión médica", pues "es la única manera de atraer y retener talento en el Sistema Nacional de Salud (SNS), evitando la fuga de profesionales". "No se trata solo de condiciones laborales, sino de asegurar la excelencia profesional y la equidad en la atención sanitaria", ha advertido la OMC.