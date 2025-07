Un médico explica a la perfección los síntomas de un golpe de calor: “Es una urgencia médica de las de verdad”

España atraviesa actualmente uno de los episodios de calor más duros del año, con termómetros que superan los 40 grados en muchas regiones. Esta situación ha convertido los días, y especialmente las noches, en un desafío físico para muchos, afectando incluso a las horas de descanso.

Pautas para un golpe de calor

El doctor Manuel Viso, médico en el Hospital San Rafael, donde también lidera el servicio de Hematología y coordina la Unidad de Nutrición, comparte en su canal de TikTok pautas clave para reconocer y enfrentar un golpe de calor. Su mensaje es bastante claro, saber cómo reaccionar ante este tipo de situación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

"Se da cuando el cuerpo es incapaz de autorregular su temperatura. Es una urgencia grave de la de verdad, puede ser muy grave. Cuando pasas del qué calor al me mareo, veo borroso, no me tengo en pie, tenemos un problema. Estas son las señales de alerta. Un dolor de cabeza como si te hubiera atropellado un tren, estás mareado, medio zombi, te arde el cuerpo y no sudas; todo lo contrario, la piel está seca. Sientes náuseas y llegas a vomitar. Tu respiración está súper acelerada y puedes llegar a perder la conciencia".

¿Cuándo ocurre un golpe de calor?

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo ya no logra mantener su temperatura dentro de los límites normales, desencadenando una serie de reacciones que pueden afectar de manera irreversible al sistema nervioso central, al corazón y a otros órganos vitales como los riñones, pulmones, hígado e intestinos. Si la redistribución del flujo sanguíneo no logra revertir la situación, el daño podría ser irreversible.

¿Cómo debes reaccionar ante un golpe de calor?

Como explica el doctor Manuel Viso, si una persona está sufriendo un golpe de calor, deberás "llevarlo a la sombra o a un sitio fresco, quítale la ropa sin dejarle desnudo, refréscale con agua o con paños húmedos, con ventilador o con lo que tengas cerca. Si está consciente, agua a sorbitos. Y si se desmaya o se pone peor, 112 ya, o el teléfono de emergencias que tengas en tu lugar. Pero lo más importante es que no pase", explica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 166.000 y 489.000 personas mueren anualmente en todo el mundo por causas relacionadas con el calor extremo. En el caso de España, entre 1990 y 2016 se documentaron 285 fallecimientos provocados directamente por golpes de calor en días donde las temperaturas superaron en unos 5 grados la media habitual. De no tomarse medidas contundentes, se estima que esta cifra podría multiplicarse por 2,5 de aquí a 2050.

¿Cómo se puede evitar llegar hasta ese punto?

Para evitar un golpe de calor, el mejor método, según cuenta el doctor Viso, es: "Bebe agua con frecuencia, incluso aunque no tengas sed. Nada de deporte a las tres de la tarde. Con altas temperaturas, busca la sombra como si fuera oro. Ropa fresquita y protección solar. Y no dejes a nadie dentro de un coche, nunca."

La prevención, como recuerda el doctor Manuel Viso, es la mejor herramienta frente al golpe de calor. Y sobre todo, tener claro que "actuar rápidamente salva vidas".