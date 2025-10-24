Maxi Iglesias asegura que sufrió bullying de sus compañeros en 'Física o Química': "La ambición no tiene edades"

Física o Química fue mucho más que una serie adolescente. Se convirtió en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación de jóvenes que se identificaban con las tramas del colegio Zurbarán. Nombres como Úrsula Corberó, Javier Calvo, Andrea Duro o Maxi Iglesias saltaron a la fama gracias a la ficción y les lanzó como actores de éxito internacional, muchos de ellos conquistando plataformas globales como Netflix.

Dos décadas después del estreno de la ficción, Maxi Iglesias ha sorprendido al revelar una experiencia amarga vivida durante aquellos años. En una entrevista en el pódcast Livingpostureo, el actor ha confesado que sufrió bullying por parte de algunos compañeros de reparto mientras rodaban la serie.

"Conmigo han sido muy malas personas en el colegio, me han hecho mucho bullying. No contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad me hacen bullying en el colegio de mentira. Mis compañeros de Física o Química", ha confesado Iglesias durante la charla.

Cuando la presentadora Victoria Martín le pregunta si se refería a la ficción, el actor aclaró que hablaba "de algunos compañeros, en la vida real". Aunque no da nombres, ha explicado que uno de ellos se disculpó años después:

"A día de hoy creo que es mi amigo. Me pidió perdón. Me dijo: ‘Nos pasamos, te teníamos mucha rabia, nos dabas envidia’. Yo era un personaje que a priori no era el más protagonista y, como iba haciendo las cosas medianamente bien, me iban dando más peso. Algunas personas eso no lo llevaban bien porque se sentían más preparados o mejores actores."

Iglesias reflexiona también sobre la rivalidad profesional que, según él, se manifestó incluso a tan corta edad: "Éramos unos críos, sí, pero la ambición no tiene edades".

El intérprete de Valeria y Hasta que la boda nos separe asegura que "ya tiene el asunto superado" y que hablar de ello hoy le resulta terapéutico: "Gracias, ya lo tengo superado. Lo he trabajado en terapia, y por eso puedo contarlo ahora en clave de comedia."