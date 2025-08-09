Más de 600 conductores fueron detectados cada día bajo los efectos del alcohol o drogas según la DGT

La última campaña de vigilancia y control de consumo de alcohol y drogas llevada a cabo por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha concluido que más de 600 conductores fueron detectados cada día al volante bajo los efectos de estas sustancias, según los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La campaña tuvo lugar entre el 14 y el 20 de julio. Las pruebas fueron realizadas a 210.957 conductores de los cuales 4.234 dieron positivo. De ellos, el 96% tras un control preventivo, mientras que el 4% restante dio positivo tras sufrir un accidente o cometer una infracción.

Además, otros 4.407 conductores, aunque no superaban la tasa de alcohol, sí estaban conduciendo bajo los efectos del mismo, porque el resultado no era 0,0. Por ello, la DGT recuerda que el alcohol sigue siendo el segundo factor más común en los accidentes mortales.

Alcohol

Durante los siete días de campaña, 205.103 conductores se sometieron a las pruebas, de los cuales 2.232 dieron positivo. De ellos, 2.109 fueron detectados en controles preventivos, 78 tras cometer una infracción y 127 tras estar involucrados en un accidente.

De los 246 a los que se les abrió diligencias por superar los 0,6 mg/l, más de una docena (13) fueron puestos a disposición judicial por negarse a realizar las pruebas.

Otras drogas

En cuanto a otras drogas se hicieron 5.854 pruebas. Casi la mitad (2.248) dieron positivo en los test. De ellos, la mayoría (2.016) fueron detectados en controles preventivos, 120 tras cometer una infracción y 112 por estar implicados en un accidente. El cannabis es la droga más consumida (1.634 casos). Le sigue la cocaína con 822 casos y las anfetaminas con 231 casos.

Aunque esta campaña ya ha terminado, la Guardia Civil seguirá llevando a cabo controles de alcohol y drogas para "disuadir a los conductores de ponerse al volante bajo los efectos de estas sustancias" y sobre todo, teniendo en cuenta que se acerca el puente del 15 de agosto y muchos municipios celebran sus fiestas populares.