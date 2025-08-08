Más de 400 personas infectadas por salmonelosis tras un festival en Barbastro (Huesca)

Un brote de salmonelosis azota a la localidad oscense de Barbastro haciendo que más de 400 personas tengan que ser atendidas por cuadros de gastroenteritis en los centros de salud de la localidad. Incluso siete de ellos han tenido que ser hospitalizados, de los cuales seis son menores de edad. Ahora mismo están en el Hospital de Barbastro y otros dos en el San Jorge de Huesca. Los pacientes se encuentran estables.

La mayoría de los infectados han sido atendidos en Barbastro, pero hay otros que han necesitado ser asistidos en otros lugares de la península. En algunos casos, los enfermos presentan cuadros de deshidratación, la mayoría han podido resolverse en el domicilio. Otros, eso sí, han necesito de ingreso hospitalario, especialmente en población vulnerable o por tener patologías previas.

Además, han advertido de que los datos son provisionales, no necesariamente por nuevos casos sino por registros pendientes de comunicación, consultas recientes o duplicidades en las atenciones a una misma persona. A pesar de que la incubación de la enfermedad es de 72 horas, no se descarta que pueda haber más casos.

El posible foco de la infección

Salud Pública sigue investigando cual fue el foco principal de la infección que afecta a cientos de personas. Todo apunta al festival de Festival del Vino Somontano de Barbastro. En dicho festival se combina la enología con la gastronomía de lazo. Numerosos restaurantes ofrecen sus platos en el festival y eso puede haber sido la causa de la propagación.

Las autoridades están realizando encuesta epidemiológicas a gran parte de los afectados además de tomar muestras de varios de los alimentos sospechosos de haber originado para demostrar si fue el festival el origen del contagio.

Entre los síntomas más habituales se encuentran las náuseas, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Las autoridades sanitarias recomiendan un tratamiento sintomático, mantener una buena hidratación, seguir una dieta blanda sin lácteos y acudir a un centro de salud si los síntomas persisten o en caso de tener enfermedades crónicas.