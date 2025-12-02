Marta García Aller, tajante tras el vídeo del rey Juan Carlos: "Ya no está capacitado para defender su legado"

El rey Juan Carlos ha difundido un vídeo en redes sociales en el que pide a los jóvenes apoyo para su hijo, el rey Felipe VI, en el "duro trabajo" de unir a los españoles. El rey emérito ha justificado la publicación de este vídeo con el objetivo de que los más jóvenes conozcan la transición "sin distorsiones interesadas". Fuentes de Zarzuela, que no habían sido informadas de antemano, lo han calificado de "inoportuno e innecesario".

En la tertulia de Más de uno, la periodista Marta García Aller ha sido muy crítica con el vídeo y el papel de don Juan Carlos y se ha mostrado tajante: "Una vez que ves al rey emérito haciendo estas cosas, entiendes por qué se le quitó el altavoz público. No está capacitado para defender su legado".

Parece una autoparodia

En un primer momento, muchas personas pensaron que era un vídeo creado por inteligencia artificial. Algo que a García Aller no le sorprende,"por lo poco favorecedor que es que alguien suba eso voluntariamente a internet". Según la periodista, "por eso costaba tanto creer que fuera verdad", al tiempo que ha señalado que parece "una autoparodia".

Además, la periodista considera que no es esta la forma de convencer a los jóvenes de que "la transición no se les ha contado bien". "Así no, este no es el camino de contar la transición", ha sentenciado. A su juicio, estas cosas "hacen dudar aun más de que este hombre tuviera aciertos" durante su reinado, porque lo que está consiguiendo es "la destrucción de su legado sobre sí mismo".

A Felipe VI no le perjudica este vídeo, según García Aller

Ha lanzado un dardo a favor del rey Felipe VI, al que "no le perjudica" este vídeo, sino al contrario. Ha recordado que desde "sectores 'juancarlistas'", cuando Felipe VI fue proclamado rey, fue criticado y calificado como "desagradecido". Sin embargo, "una vez que ves al Emérito haciendo estas cosas, entiendes por qué se le quitó el altavoz público. No está capacitado para defender su propio legado", ha concluido Marta García Aller.

En el vídeo, de apenas un minuto y medio de duración, el rey emérito aparece sentado y una bandera de España ocupa todo el fondo. Don Juan Carlos justifica con este vídeo la publicación de sus memorias, que coincide con el 50 aniversario de su proclamación como rey de España, tras la muerte de Franco. El objetivo es que los jóvenes puedan conocer "la historia reciente" del país.