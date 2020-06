La historia de Marta, una joven que sufrió un accidente con sosa caustica: "Confío en ver el mar y leer un libro"

Imagen de Marta antes y después del accidente con sosa cáustica / Go Fund Me

Marta tiene 24 años, es de Tarrasa, Barcelona, pero "razones de la vida" se marchó a Estados Unidos y se "quedó por amor". Es aficionada a la cosmética natural. El pasado 11 de junio, "bajó la guardia", tuvo un descuido mientras manipulaba sosa caustica. Aquel accidente le ha provocado una serie de quemaduras y lesiones muy graves. Hoy, gracias a la ayuda de miles de donaciones, ya está más cerca de abandonar el hospital.

"Le he dado muchas vueltas a este vídeo, no sabía si darle un toque de humor o emotivo a este vídeo, así que he decidido hacer un mix", comienza Marta el vídeo con el que pide recaudar fondos para costear su operación en EEUU. "En el hospital me dan muchas esperanzas: he tenido quemaduras muy severas pero hay médicas que creen que puedo recuperar cierta visión del ojo", cuenta. "Esto es una jugarreta de la vida, una putada -perdón por el taco, papá, mamá-. Es un poco injusto de que te des cuenta de la belleza de la vida a través de un palo tan duro", explica Marta. "Estoy muy optimista y quiero volver a tomar las riendas de mi vida, aunque sea con una visión muy pobre", asevera. Confía en "poder salir de esta", en "ver el mar y leer un libro", dice emocionada, "o yo que sé, en volver a cocinar y hacer mis paellas".

"España es un país maravilloso, aunque haya mucha corrupción, pero se nos olvida el sistema médico social que tenemos", explica Marta, que asegura que en países tan avanzados como Estados Unidos, una noche en la UCI son "4.000 dólares". "Si no podéis donar, al menos espero que esto os sirva para no dar importancia a las chorradas que nos molestan día a día...", apunta. Marta concluye: "La vida es demasiado bonita para preocuparnos por las cosas que lo hacemos, el cuerpo hace demasiadas cosas bonitas y no se lo agradecemos".

AVANCES

"Después de la increíble implicación de la gente y de asimilar el día de ayer, queríamos volver a dar las gracias, mandar un abrazo y actualizaros a todos", explican desde la página desde la que recogen donaciones, en GoFundMe. "Lo más importante: Marta está bien y contenta de los avances. Su ojo izquierdo se está recuperando más rápido, pero en general la presión en ambos es correcta. Así que aunque sigue ingresada, podría pasar la primera noche fuera del hospital pronto", aseguran.