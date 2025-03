María León habla tras lo ocurrido con la Policía: "No he hablado antes para proteger mi salud mental"

La actriz María León ha hablado en ‘Lo de Évole’ sobre su experiencia con la Policía de Sevilla. Un suceso por el que ha sido recientemente condenada a pagar 5.700 euros de multa por delitos de resistencia y lesiones a una agente.

Hasta ahora la actriz no había pronunciado gran palabra sobre lo acontecido, quien asegura que lo ha hecho así para protegerse. "No he hablado antes para proteger mi salud mental. Tengo un recuerdo agridulce" de lo que ocurrió, cuenta León.

Según ha relatado la actriz, los hechos ocurrieron el mismo día en el que terminó de rodar "uno de los proyectos más importantes" de su carrera. "Acabé de rodar a las siete de la tarde y fuimos a celebrarlo. Íbamos andando un poco repartidos. El último era el cámara, que iba con la bici de uno de los directores y salió con una copa en la mano", explica.

Pido a la chica que por favor no me deje ahí

Acto seguido, cuenta la intérprete, pararon a su compañero. "Lo vemos de lejos. Entendemos que no va a pasar nada, pero entonces aparece otro coche". A partir de ese instante el tono de los acontecimientos se volvió más tenso, tanto como para su compañero como para ella.

Explica que los agentes le pidieron el DNI, pero que no lo llevaba encima, por lo que le ordenaron que entrase en el coche policial. "Yo tengo claustrofobia y a gritos pido a la chica que por favor no me deje ahí", añade. Según su relato, la petición fue denegada y la dejaron encerrada en el vehículo.

No iba a huir porque no había hecho nada

Poco después la puerta se abrió: "Me bajé con angustia para coger aire. Se escuchaba 'huye, huye'; pero dije que no iba a huir porque no había hecho nada".