Niega las agresiones

María León afirma tener "fobia a la policía" desde su altercado con las fuerzas de seguridad hace dos años

La actriz ha comparecido hoy en el juicio en la que se le acusa de atentado a la autoridad, desobediencia y lesiones leves contra un agente. "No es la noche de la que más orgullosa me siento de cómo me comporté", ha afirmado.

EFE