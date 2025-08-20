María Dabán, sobre la prevención de incendios: "Hay vecinos que dicen que no han visto a nadie en días"

La crisis desatada en España a raíz de los incendios que asolan el oeste de la península ha ocupado gran parte del debate de la Tertulia de Más de uno. María Dabán ha comenzado su análisis con una sentencia firme: "Hay mucha ley y poca eficacia". También ha denunciado que hay vecinos que afirman no haber visto a nadie en días y más 2638 desplazadas.

"Es el Estado el que tiene que actuar sin que se lo pida nadie", más en un contexto en el que las comunidades autónomas se han visto superadas, según apunta la tertuliana. Alguien se tendría que preguntar y hacer una autocrítica, en referencia a los gobiernos autonómicos y al ejecutivo central.

Ha exigido que las ayudas de la declaración de zona de emergencia deben llegar pronto, poniendo como ejemplo la tardanza en la que se ha visto envuelta. También ha mencionado la precariedad de los bomberos forestales, pero ha destacado que algunas de las empresas que las contratan dependen del ministerio de agricultura.