Una marca de salsas se compromete a costear la reparación de un bar quemado por no tener mayonesa

Hellman's, una conocida marca de salsas, se ha comprometido a costear la reparación del bar Las Postas ubicado en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), después de que un cliente le prendiese fuego el pasado 20 de agosto cuando reprochó al establecimiento que no contase con mayonesa para su bocadillo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:00 horas, cuando un hombre ingresó en el bar y pidió un montado, al tiempo que demandó mayonesa para poder aderezarlo. El camarero le contestó que no disponían de dicha salsa y, posteriormente, el individuo replicó el mismo comportamiento con una camarera de la terraza. Al recibir la misma contestación, se desplazó hasta una gasolinera cercana y compró una botella de gasolina con la que roció la barra del bar y le prendió fuego.

Los agentes de la Policía Local de Los Palacios se personaron rápidamente en el bar y con la ayuda de una camarera lograron detener al agresor y trasladarlo hasta un centro de salud, donde le atendieron por las quemaduras que había sufrido. Después de una rápida instrucción, el detenido ha ingresado en prisión de forma preventiva mientras espera al juicio.

La respuesta de Hellman's

Los daños ascienden hasta los 20.000 euros y la multinacional estadounidense ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que se ha solidarizado con el establecimiento y ha recalcado que serán ellos quienes corran con los costes de la rehabilitación: "Dejad que nos encarguemos de la reparación del local, y de que nunca más falte mayonesa para vuestros montaditos".

Por su parte, el dueño del local, José Antonio Liebre, ha agradecido el detalle y ha confirmado que ambas empresas trabajarán juntas a partir de ahora.