El mapa que te dice si vives en una zona inundable: comprueba si tu casa está en peligro

El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto a disposición de la ciudadanía el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), una herramienta clave para consultar, con precisión, el riesgo de inundación de cualquier punto del territorio nacional.

Gracias a este mapa interactivo, es posible comprobar si una vivienda, negocio o carretera están en peligro ante próximas crecidas de ríos o lluvias torrenciales.

¿Cómo funciona el mapa y por qué es importante?

Este sistema nacional, que recoge y actualiza datos sobre el riesgo de inundaciones desde hace más de doce años, abarca 500 kilómetros alrededor de cada cuenca hidrográfica. En el visor cartográfico aparecen núcleos y manchas azules que indican zonas de peligrosidad y perímetros donde el agua podría llegar en caso de crecidas.

No obstante, la ausencia de color en una zona no implica estar libre de riesgo: el Ministerio advierte que el peligro puede existir aunque no esté resaltado en el mapa.

El SNCZI se estructura en tres apartados: presas y embalses, Dominio Público Hidráulico y Zonas Inundables, y aprovechamientos hidroeléctricos. Permite al usuario consultar mapas fluviales, el estado de presas, embalses y carreteras cercanas a los cauces, así como acceder a mapas de peligrosidad de inundación fluvial para tomar medidas preventivas de cara a próximos episodios meteorológicos extremos.

Alerta roja por la borrasca Gabrielle

Las provincias de Zaragoza, Tarragona, Valencia y el norte de Castellón han sido las primeras en sufrir el impacto de Gabrielle, con acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Solo en Zaragoza, el teléfono de emergencias ha gestionado más de 1.700 llamadas y 126 incidencias en una sola jornada, y hospitales e infraestructuras públicas se han visto afectados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta roja en la zona este y sur del país, advirtiendo de posibles inundaciones en áreas bajas y crecidas repentinas en cauces fluviales.

¿Cómo ayuda el mapa a la prevención?

El mapa permite a los ciudadanos localizar y reconocer el riesgo en su entorno, facilitando una respuesta más efectiva ante avisos en tiempo real y medidas de protección civil. Además, ayuda en la planificación urbana, la gestión de emergencias y la toma de decisiones informadas —especialmente útil en municipios donde el desarrollo urbanístico ha avanzado en zonas propensas a inundaciones en las últimas décadas.

Consulta en tiempo real y cobertura

El visor del SNCZI y otras plataformas vinculadas permiten consultar por dirección exacta, municipio y periodo de retorno (riesgo cada 10, 50, 100 o 500 años), lo que aporta datos valiosos para ciudadanos, ayuntamientos y servicios de emergencia. Incluso medios como elDiario.es han elaborado mapas interactivos complementarios donde se estima que más de dos millones de hogares españoles se ubican en zona inundable, y las cifras siguen creciendo con cada revisión cartográfica.

Para consultar si una vivienda está expuesta, basta con acceder al visor online del SNCZI, introducir la dirección o activar la geolocalización y explorar las capas disponibles. Es importante recordar que la información ofrecida por el mapa tiene carácter orientativo y debe ser contrastada con las alertas oficiales y las recomendaciones de Protección Civil en caso de episodios extremos.

Consulta si tu zona se encuentra en riesgo de inundación aquí.