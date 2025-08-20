Mañueco anuncia ayudas de hasta 185.000 euros para los afectados por los incendios en Castilla y León

Castilla y León ha sido una de las zonas más afectadas por esta ola de incendios que ha estado arrasando el país. Este miércoles Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, ha presentado un plan de ayudas de 100 millones de euros por el cual los cientos de familias de la comunidad que han sido desalojadas de sus viviendas por el fuego, podrán recibir hasta 500 euros de ayuda y, en caso de que su casa haya sido destruida por las llamas, hasta 185.000 euros.

Además, el plan incluye partidas para pagar todas las facturas que presenten los ayuntamientos afectados por los incendios como consecuencia de actuaciones paliativas de los incendios forestales.

Las 45 medidas del plan de ayuda

A partir de este viernes, según Mañueco, las familias, empresas y ayuntamientos afectados por los incendios, podrán solicitar las ayudas. Estas se irán aprobando "cada jueves" y se irán abonando a partir de entonces, aún queda por aclarar si estas ayudas se aplicarán también a las segundas viviendas o solamente a las primeras.

Sobre las ayudas a las personas evacuadas, Mañueco ha indicado que estas serán por unidad familiar, de modo que si en una misma vivienda convivían familias de distinto núcleo, como primos o tíos, o parejas, estas podrían beneficiarse de ayudas individuales. Además, el plan incluye prestaciones para los ayuntamientos, ya que la Junta asumirá los gastos derivados de la acogida temporal de las personas o del reabastecimiento de infraestructuras o servicios públicos como la luz o el agua.

Este plan también destinará ayudas a los autónomos y empresas afectadas, con un importe de 5.500 euros de concesión "inmediata y no reembolsable" como consecuencia de las pérdidas que hayan podido tener por culpa del fuego. En este grupo se incluyen los agricultores y ganaderos en caso de pérdidas de producción, muerte de cabezas de ganado o pérdida de colmenas para el caso de los apicultores.

El plan para Las Médulas

El incendio de Yeres que se llevó por delante buena parte del Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial de Las Médulas, ha obligado a la Junta a realizar un plan especial para esta zona. Entre las medidas, se incluye la limpieza de las áreas quemadas y la recuperación de la masa forestal, además de la recuperación de las sendas y las señalizaciones y reconstrucción de las infraestructuras afectadas, como los miradores y pasarelas.

Finalmente, el plan incluye también una "planificación integral" para El Bierzo, con la proyección de Las Médulas tras el incendio que convierta a este espacio, como ha destacado Mañueco, en un "ejemplo de regeneración patrimonial". Además, en la presentación de este paquete de medidas, el presidente de la Junta ha querido transmitir su "respeto y cariño" a las víctimas.