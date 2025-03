La manifestación del 8M, en imágenes

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho un llamamiento a luchar contra "las mentiras" y "la ola reaccionaria" que, a su juicio, promueve la extrema derecha por lo que ha hecho un llamamiento a la unidad. "La unidad hace la fuerza", ha afirmado en declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Redondo tiene previsto acudir también a la otra marcha feminista que tendrá lugar e Madrid esta tarde convocada por el Movimiento Feministra de Madrid, abolicionistas de la prostitución y a la que no tienen previsto acompañarle sus compañeros socialistas, que sí han acudido a la de la Comisión 8M.

En la marcha de esta mañana, la ministra ha estado acompañada por los ministros Óscar López, Isabel Rodríguez, Sara Aagesen, Diana Morant y Fernando Grande Marlaska, quienes portaban una pancarta con el lema 'Por ser mujeres'.

Montero responde a su sucesora

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, lamentó este sábado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya anunciado su asistencia a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid a las 18.00 horas, e invitó a los medios a preguntarle si "considera que la transfobia es feminismo" y si ha pensado "en la alfombra roja" que ese discurso "le pone a la ultraderecha".

En declaraciones durante la marcha convocada por la Comisión 8M, Montero emplazó a lanzar estas preguntas a la ministra, que en los días anteriores avanzó su intención de acudir a las dos manifestaciones convocadas en Madrid. También valoró conveniente interrogar a la ministra de Igualdad qué piensa sobre "pertenecer a un Gobierno cuyo presidente ha metido el feminismo en un cajón porque molesta a sus amigos de 45 años".

En cuanto a la división del movimiento en dos manifestaciones, insistió en que "la transfobia no es feminismo", como tampoco lo es "el racismo". "No es feminismo si no estamos todas", subrayó, y "por eso, salimos hoy a la calle con un lema antirracista". "Por eso también nos oponemos a ese pacto racista entre PSOE y Junts", dijo en referencia al acuerdo entre ambos partidos para delegar competencias estatales sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña. A su juicio, quienes "se empeñan en identificar feminismo y transfobia" deberían considerar "la alfombra roja que le están poniendo a la derecha y a la ultraderecha" con su discurso.

La que fuese ministra de Igualdad declaró que "hoy salimos a la calle orgullosamente feministas", sabiendo que solo con más feminismo lograremos transformar la sociedad". "Quienes nos dicen que el feminismo ha ido demasiado lejos y quieren silenciarnos deben saber que el feminismo lo está cambiando todo", resaltó.