Mamen Mendizábal, sobre la polémica de las pulseras antimaltrato: “El ejemplo para futuras denuncias es perverso”

La Fiscalía General del Estado alertó en su memoria anual de que los fallos en las nuevas pulseras antimaltrato contratadas por el Gobierno supusieron una "potencial desprotección de las víctimas" y "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios".

Tas el revuelo que esta revelación ocasionó, con la oposición pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad, la Fiscalía se vio obligada a matizar este informe negando que las incidencias registradas en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores dejaran desprotegidas a las víctimas, puesto que los dispositivos funcionaron "en todo momento".

El ministerio fiscal destacó que los "problemas puntuales" no tuvieron que ver con los dispositivos, sino con la descarga de los datos previos a marzo de 2024, y que esto tuvo un impacto en algunos procesos penales por quebrantamiento de condena, que al no disponer de la prueba de la ubicación de los agresores llevó al sobreseimiento temporal de algunos casos.

"Faltan explicaciones y responsabilidades"

El tema ha ocupado gran parte de la tertulia, donde Mamen Mendizábal ha sido tajante al denunciar que "faltan explicaciones y también las responsabilidades". No sabe Mendizábal si es la ministra o el presidente quienes deben asumirlas, pero sí entiende que han de ofrecer explicaciones razonables.

La periodista ha apuntado "es un tema muy serio que también tiene un efecto sobre el futuro" porque "denunciar a un maltratador es una tarea titánica " y si es sistema no da las garantías necesarias como para que las mujeres que denuncian se sientan protegidas después de haber denunciado "el ejemplo que estamos dando para futuras denuncias es perverso".