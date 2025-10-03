Mamen Mendizábal estalla contra síndrome postaborto: "Es un tema que reabren los hombres y las mujeres no necesitamos que vengan a contarnos"

La periodista y tertuliana de Más de Uno Mamen Mendizabal ha realizado una férrea defensa del derecho al aborto en una semana en la que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una propuesta con los votos de PP y Vox en la que se informará a las mujeres sobre el 'síndrome postaborto' en los centros controlados por el consistorio. "Es un tema que reabren los hombres y las mujeres no necesitamos que vengan a contarnos", ha manifestado Mendizábal.

A renglón seguido, la periodista ha tachado de "vergüenza" que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, "sin ninguna base o aval científico" intente vender una idea e intente hacer creer que "el aborto es un problema". "¡Como si las mujeres fuesen en masa a los centros de salud a abortar y hubiese una epidemia!", ha exclamado.

Por otra parte, le ha reclamado al Partido Popular que si tanto quiere poner el foco sobre las mujeres, que se preocupe de que en Andalucía se reciben las"pruebas diagnósticas relacionadas con el cáncer de mama a tiempo y en regla". Mendizábal ha incidido en que lo que de verdad requiere atención es que las "campañas preventivas contra el cáncer financiadas con dinero público funcionen" y no de un problema "que no existe".

Por último, ha remarcado que tanto el alcalde de Madrid, como el Partido Popular nacional, han hecho "el ridículo". Esta última alusión la ha fundamentado en que la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, lo llegó a avalar en rueda de prensa. Del mismo modo, ha recordado que cinco estados de Estados Unidos blindaron "este derecho de las mujeres" para que no se pudiera cambiar.

¿Qué ha ocurrido?

El martes en el pleno del Ayuntamiento de Madrid se aprobó una propuesta de Vox con el apoyo del PP por la que se informaría acerca de los efectos del 'síndrome postaborto' a todas aquellas mujeres que fueran a llevar a cabo esta acción en centros gestionados por el consistorio madrileño.

A propósito, la concejala de Vox, Carla Toscana, afirmó que este síndrome provocaba síntomas como la "depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica a la de las mujeres que no han abortado".

Tal fue la polémica que se desarrolló al respecto que el propio alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, tuvo que reconocer el pasado jueves que el 'síndrome postaborto' no es una "categoría reconocida" y aclaró que no se "obligará" a las mujeres a recibir "ningún tipo de información" que no deseen.

Por otra parte, aseguró que informar a las mujeres no es "apoyar el argumentario de Vox". "Creo que nadie duda de que las mujeres tienen la madurez suficiente para recibir aquella información que ellas estimen adecuada", añadió, al tiempo que matizó que se pondrá dicha información a disposición de cualquier mujer que se vaya a someter a dicha intervención.