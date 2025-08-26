Maluma elogia a Bukele en su concierto en El Salvador y le tachan de "hipócrita" por un detalle muy comentado

El cantante colombiano Maluma aprovechó su actuación en El Salvador para lanzar una serie de elogios al gobierno de Nayib Bukele. "Me alegra muchísimo la situación que está pasando el país, Salvador. Felicidades, desde que llegué la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas", dijo el cantante, según videos publicados en X, durante su concierto la noche del sábado en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González.

Maluma añadió que "como colombiano les tengo que decir que tenemos muchísimo que aprender al país hermano, El Salvador". El concierto en la capital, San Salvador, forma parte de la gira '+Pretty +Dirty World Tour'. La reacción no se hizo esperar en redes sociales, donde le lanzaron numerosas críticas al cantante latinoamericano por su hipocresía. La razón es que el régimen de Bukele ha encarcelado a muchos jóvenes solo por tener tatuajes supuestamente asociados a maras y pandillas, con denuncias de detenciones improcedentes de personas sin ningún tipo de conexión.

La última polémica de la administración salvadoreña se desató con las nuevas reglas de vestimenta que ha instaurado en los colegios, donde se controla hasta el corte de pelo de las alumnas y alumnos. Los usuarios de redes sociales también han señalado la ropa que llevaba el propio Maluma, con mangas y pantalón largo cubriéndole los tatuajes que tiene por casi todo el cuerpo.

El Salvador se encuentra desde hace más de tres años bajo un régimen de excepción -que suspende garantías constitucionales- para combatir a las pandillas y al que el Gobierno del presidente Nayib Bukele atribuye la baja de homicidios en el país, que durante años fue considerado uno de los más peligrosos del mundo.

Aunque esta medida, implementada por el Gobierno y que se ha convertido en la única contra las maras, es aceptada por buena parte de la población salvadoreña y por los gobiernos de algunos países, está señalada de violentar derechos, según organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. También se ha acusado a Bukele de persecución a la oposición política y en el país y de modificar la ley para prolongar su estancia en el poder.