Madrid sigue sin restricciones al tráfico al dar una tregua la contaminación

La ciudad de Madrid se mantendrá este miércoles libre de restricciones al tráfico por la contaminación al situarse anoche los niveles de dióxido de nitrógeno por debajo de los topes a partir de los cuales se reduce la velocidad en los accesos al centro de la capital y se prohíbe el estacionamiento a los no residentes.

Este miércoles no habrá restricciones en la capital al no haberse superado el lunes los 200 microgramos por metro cúbico del NO2 en dos estaciones de la misma zona en dos horas consecutivas, lo que implica que, aunque esta noche se rebasaran, no habrá superación en dos días consecutivos, que es la secuencia que obligaría a activar el protocolo.

La única posibilidad de activación, muy remota, era que los niveles de NO2 alcanzaran los 250 microgramos en dos estaciones de la misma zona en dos horas consecutivos, lo que no ha ocurrido hasta ahora en todo el pico de contaminación que Madrid sufre en las últimas semanas la ciudad.

Que mañana no haya restricciones no implica que no hubiera que ejecutar el protocolo a partir de las 6.00 horas del jueves, si esta noche y la noche de mañana se rebasan los topes de concentración del gas contaminante, causado por los vehículos de motor diésel y que irrita las vías respiratorias.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha agradecido a los madrileños su colaboración en las jornadas de los pasado jueves y viernes, cuando se decretaron las restricciones al tráfico por altos niveles de contaminación.

"Hasta el jueves no habría ninguna posibilidad. Ayer ninguno de los medidores llegó a 200 y la situación era positiva, ha explicado.

El uso de la red de autobuses de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT) registró ayer lunes 1.525.209 usos, 46.000 más que los computados el último lunes del pasado mes, el último dato disponible y cuando todavía no se había alertado sobre la contaminación en la ciudad.

Precisamente ante el buen comportamiento de los ciudadanos, el delegado de Salud de la ciudad, Javier Barbero, ha indicado que no se multará a los conductores que excedieron los 70 kilómetros por hora en la M-30 y otros accesos a Madrid el pasado jueves y viernes, cuando se encontraba activo el protocolo para reducir la contaminación que rebajaba en veinte kilómetros por hora el límite.

Los niveles de dióxido de nitrógeno se quedaron ayer en todas las estaciones de la capital por debajo de los 200 microgramos, y sólo se aproximaron las de Fernández Ladreda (que durante una hora llegó a 188) y la de Ensanche de Vallecas (181, también durante una hora).

Ya mucho más lejos quedaron los 159 microgramos de Villaverde, los 148 de Urbanización Embajada o los 145 de Arturo Soria.

En la jornada del martes, ninguna de ellas ha superado el tope de los 200 microgramos, aunque los picos de la jornada se producen a las 21.00 y 22.00 horas.

No obstante, el Ayuntamiento de Madrid insiste en la recomendación del uso del transporte público mientras dure el anticiclón, y a pesar de no estar prohibido, los paneles luminosos de la M-30 y de los accesos a la capital recomiendan no rebasar los 70 kilómetros por hora para rebajar las emisiones.

Ante la posibilidad de que aparezca un nuevo episodio de restricciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que Metro de Madrid pondrá a circular 21 trenes con 182 coches extra si el Ayuntamiento de Madrid vuelve a activar restricciones al tráfico.

La posibilidad del regreso de las restricciones seguirá en el aire hasta el viernes, cuando el anticiclón que afecta desde hace casi dos semanas a la ciudad se debilitará y desplazará al oeste, lo que implicará una mejora de los altos niveles de contaminación en la capital gracias a su dispersión por la acción del viento.