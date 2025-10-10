El PP de Madrid presume de la respuesta de Fátima Matute sobre su currículum: "Un repaso antológico"

El Partido Popular de Madrid ha calificado como "repaso antológico" la intervención de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, después de que una periodista le preguntara por qué no menciona en el Portal de Transparencia de la Comunidad los 17 años que trabajó en el grupo sanitario privado Quirón. En su cuenta oficial de Instagram, el PP madrileño ha compartido el vídeo del momento.
Durante una rueda de prensa, una periodista preguntó a Matute por la omisión de esa parte de su currículum profesional y si tenía previsto corregirlo. “Hoy hemos conocido que usted omite en el portal de transparencia que estuvo 17 años trabajando en Quirón. ¿Podría explicarnos por qué omite esa información, que incumple la Ley de Transparencia?”.
Matute respondió con dureza, defendiendo su trayectoria de más de tres décadas en el ámbito sanitario y cuestionando lo que calificó como dobles raseros. “No me extraña que le sorprenda que un consejero de Sanidad termine siendo consejero de Sanidad después de una trayectoria laboral en el sector de 33 años”, replicó.
La consejera destacó su experiencia en la sanidad pública madrileña, su trabajo en la sanidad privada y su participación en sociedades científicas e investigación médica. También recordó que recientemente fue reconocida como miembro honorífico de la Sociedad Americana de Radiología “por su trayectoria profesional”.
Matute aprovechó su respuesta para lanzar dardos al Gobierno: “Estamos acostumbrados a que un portero de puticlub termine de asesor o que una señora sin estudios termine de catedrática dando un máster en el que no podría ser alumna. O que alguien que está en las filas de ETA Bildu se le dé un escaño o algo mejor”, afirmó.
Matute también aprovechó para criticar a la ministra de Sanidad, a la que acusó de mentir en su currículum académico, y subrayó que su trayectoria profesional había sido publicada por la prensa en 2023:
“Yo no oculto nada. He trabajado en la sanidad durante 33 años. Por eso creo que soy consejera de Sanidad, tanto en el ámbito público como en el privado. Está en su propio periódico.”
El currículum en el Portal de Transparencia
En su ficha del Portal de Transparencia autonómico, Matute resume su experiencia en tres párrafos. En ellos señala que inició su carrera en el Hospital Clínico San Carlos en 2003 y menciona su papel como vicepresidenta de la sociedad científica Segeca, además de un curso de gestión sanitaria realizado en el IESE en 2023.
No obstante, no se hace referencia a su etapa de 17 años en Quirón, el grupo hospitalario privado en el que trabajó antes de incorporarse al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.