Madrid da la bienvenida a la Navidad con un espectacular encendido de luces ante miles de personas

Más de 13 millones de bombillas LED dan vida al alumbrado navideño de Madrid de este año. La capital española ha dado la bienvenida a la Navidad este sábado con un espectacular encendido de luces ante unas 150.000 personas.

Acompañado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, Carlos Sainz, el cuatro veces ganador del París-Dakar ha presionado el botón de arranque a 46 días de iluminación navideña ante una abarrotada Plaza de Cibeles.

Hacia las 20:30 horas, el piloto y el alcalde han apretado el botón de encendido, que ha estado acompañado de un espectáculo piromusical y los vítores de los miles de personas congregadas. "Un orgullo y un privilegio" para el bicampeón de rallys "compartir con muchos madrileños" este evento. Por su parte, Almeida ha recalcado que lo que hace "tan especial" la Navidad en Madrid son sus habitantes, que la convierten en una ciudad "siempre con los brazos abiertos, mirando siempre hacia el prójimo".

Videomapping, música y dibujos navideños

El acto de inauguración del alumbrado, presentado por la periodista Angie Rigueir, ha sido amenizado con el estreno de un videomapping proyectado en la fachada de la sede del Ayuntamiento y la música de Pablo López que, acompañado de su piano, ha interpretado varios de sus temas, entre ellos su nuevo sencillo 'El Niño del Espacio', adelanto su quinto disco.

Tras ello, han subido al escenario los seis niños ganadores del concurso escolar para convertir en bombillas de colores sus dibujos, acompañados de alumnos con síndrome de Down del Colegio de Educación Especial María Corredentora. Así, por segundo año consecutivo, la Navidad de Madrid contará con luces inspiradas en dibujos de alumnos, que brillarán en las céntricas calles la Sal, Gerona, Felipe III, Siete de Julio, Ciudad Rodrigo y Toledo.

Un alumbrado lleno de novedades

Entre las principales novedades de este año destaca el nuevo diseño de la Gran Vía, que estrena iluminación inspirada en la estructura estrellada de los copos de nieve. A lo largo de sus 1,3 kilómetros se han instalado 31 arcos de 10,5 metros de anchura por 2,6 de altura, con 309.000 puntos de luz en tonos blanco frío y blanco cálido y efectos flash.

La confluencia de la calle de Alcalá con la Gran Vía, frente al edificio Metrópolis, estrena también un abeto luminoso de 22,2 metros de altura y 125.000 puntos de luz led. Decorado en la base con espumillón verde, combina cordones de microlámparas de blanco cálido con efecto flash y está coronado por una estrella de hilo luminoso blanco frío, además de 654 bolas de color azul.

Otra de las novedades que destaca este año es la gran vela luminosa instalada en Nuevos Ministerios, en la confluencia del paseo de la Castellana con la calle de los Hermanos Pinzón. La estructura, transitable en su interior, alcanza los 12 metros de altura y 5,25 de diámetro y está formada por casi 14.500 puntos de luz blanca fría, blanca cálida y naranja, además de múltiples estrellas.