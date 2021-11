La madre de la menor violada en Igualada acusa a Irene Montero de "falta de humanidad": "Usted es madre y no habló como madre"

La madre de la menor violada en Igualada (Barcelona) el pasado 1 de noviembre ha arremetido contra Irene Montero por el tuit que la ministra de Igualdad publicó cuando se conoció el caso.

Para la mujer, el mensaje de la ministra demuestra "falta de empatía y humanidad" y en una carta transcrita por el programa Espejo Público asegura que Montero no se ha puesto "en la piel de la menor".

"Mi hija no es una mujer, como usted dice en su tuit; es una niña. Y no se 'repara', como usted indica, porque no es una muñeca rota. Mi hija arrastrará secuelas para toda su vida", escribe la madre de la menor, que se encuentra ingresada en el hospital por las lesiones que le provocó la agresión.

"Usted no ha tratado con Igualdad (en referencia al Ministerio) ni a la familia ni a la niña. Usted es madre y no habló como madre. Podría haber actuado humanamente", añade.

La madre de la menor reprocha en el texto a Montero haber despachado el asunto "con frialdad". "Yo no tengo estudios, pero usted si los tiene, igual que su equipo de trabajo, y entre todos podrían haber escrito un mensaje mucho más humano", afea.

Pide a Sánchez endurecer la ley

La madre de la menor también envió hace unos días una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pedía "que la ley sea dura con esos salvajes" y que se implanten leyes duras para que se protejan niñas, adolescentes y mujeres.

La mujer ha explicado que envió esta carta a Pedro Sánchez para que "proteja" a los jóvenes. "Donde yo no llego, protege él porque tiene más equipo, más inteligencia, más tecnología, más medios. Yo no tengo nada, solo tengo corazón", ha señalado.