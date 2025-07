La madre de Gabriel exige que se llegue "hasta el fondo" y pide protección: "He decidido recluirme en mi casa"

La madre de Gabriel Cruz ha testificado en el Juzgado de Almería por las presuntas amenazas de Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, y su pareja. Patricia Ramírez interpuso una denuncia en diciembre de 2024 y en su testificación se ha ratificado. Ha vuelto a exigir a las administraciones medidas de protección y ha pedido que se llegue "al fondo de la cuestión".

"Ha sido difícil, que tenga que volver a asistir a este juzgado y a todos los que ya conocéis, sin poder retomar mi vida de forma normal..." ha expresado visiblemente afectada y al borde del llanto. Ramírez ha manifestado que sigue teniendo miedo y no se siente segura, por eso ha tomado la decisión de "recluirme en mi casa y alejarme de los estudios".

La madre del pequeño Gabriel ha calificado de "traumático" que cada vez que va por la calle y le preguntan por todo lo que está pasando. Ha reiterado que tiene "miedo por dentro" porque "si me hizo lo que me hizo sin supuestamente tenerme manía, ahora que me tiene más manía y que se supone que no tiene nada que perder...".

No nos protegen en el momento en el que nos tienen que proteger

"Las amenazas no vienen de cualquier persona, sino de una persona que ha manifestado su forma de proceder cuando las cosas no van bien o le estorban (haciendo referencia al asesinato de su hijo). Por lo que cualquier amenaza que venga de su entorno no me las puedo tomar de forma alegre" ha añadido.

Se ha dirigido directamente contra las administraciones -el Ministerio, los jueces- "por todo lo que se está haciendo de forma irregular" y ha pedido que se implanten medidas de protección dentro de prisiones y en el Ministerio "para que este tipo de cosas no se den y no seamos las víctimas quienes tenemos que pasar las consecuencias". Todo ello porque "otras personas no hagan el trabajo de protegernos adecuadamente en el momento que nos tienen que proteger", ha lamentado.

Ha recordado que la causa se archivó, por lo que ahora agradece "muchísimo a este juzgado que se tome el interés oportuno". Por eso, ha pedido que se llegue "hasta el fondo de la cuestión" porque "lejos de mostrar respeto, se ha saltado todas las normas, sigue sin mostrada presuntamente arrepentimiento hasta mostrar estas amenazas. Esto es lo peor".

Patricia denunció a Ana Julia en diciembre de 2024

Patricia interpuso una denuncia contra Ana Julia el pasado diciembre porque diversas fuentes le habían transmitido su deseo de matarla y de hacer un documental desde prisión contando la versión de los hechos. También denunció haber recibido llamadas desde números ocultos y que tenía constancia de que la asesina de Gabriel tenía dinero, móviles, ayuda de funcionarios de su pareja.

"Pongo la denuncia que estoy asustada" ha aseverado. Y ha pedido al Ministerio que si el documental se emite "que lo frene" porque la ley "es muy clara: ningún condenado en sentencia firme puede salir al público con un documental para ganar dinero contando una nueva versión de los hechos".

Ana Julia y su pareja también han declarado, pero de forma telemática. La asesina de Gabriel permanece en la prisión de Brieva (Ávila) donde cumple una condena de prisión permanente revisable. Su pareja supuestamente habría actuado de intermediaria y le habría ayudado con el documental.