Luis Tosar, Jordi Évole o Ada Colau piden apoyo para la nueva flota humanitaria que llevará ayuda a Gaza

Distintas personalidades del mundo del cine, la política o el periodismo, entre las que destacan el actor Luis Tosar, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o el presentador Jordi Évole se han movilizado a través de redes sociales para pedir apoyo para la organización Global Sumud Flotilla, que ha organizado una nueva flota humanitaria para enviar ayuda a Gaza a través del mar, en lo que han calificado como "el mayor esfuerzo de solidaridad internacional" en 18 años.

En el vídeo promocional resaltan que, en esta ocasión, zarparán rumbo a la Franja docenas de barcos de 44 países distintos. Concretamente, partirán el próximo día 31 de agosto desde el puerto de Barcelona y a ellos se les unirán el día 4 de septiembre "decenas más" que partirán desde las costas de Túnez con el objetivo de "abrir por fin un corredor humanitario".

Asimismo, han recordado que Gaza lleva 22 meses bajo asedio israelí y han señalado que en este tiempo "ha lanzado el equivalente a ocho bombas atómicas de Hiroshima sobre mujeres, hombres, niños y niñas", provocando la muerte, entre otros, de "periodistas, trabajadores de la ONU y personal sanitario". Por este motivo, han reivindicado que "el silencio no es una opción" y que "la población de Gaza necesita que alcemos la voz colectiva".

No es la única caravana humanitaria que se ha enviado a Gaza por mar, de hecho, el pasado mes de junio la Flotilla de la Libertad, en la que viajaban activistas como Greta Thunberg o el español Sergio Toribio, fue interceptada por Israel y sus integrantes pasaron días en cautiverio. Posteriormente, serían liberados por el Ejército israelí. Este hecho provocó una reacción en cadena de distintos miembros del Gobierno pertenecientes al ala de Sumar, así como de Unidas Podemos.