Luis Rubiales reaparece tras dos años: "Es el momento de volver"

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fue apartado desde septiembre de 2023 tras el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial femenino 2023 en Australia y Nueva Zelanda, reaparece con un mensaje a través de sus nuevas cuentas en Instagram en una fecha cercana al estrenos de su libro 'Matar a Rubiales'

Las primeras declaraciones de Rubiales en más de un año

En un vídeo publicado, Rubiales declaró: "Hola a todos. Llevo ya mucho tiempo sin participar en redes sociales, y me he abierto dos cuentas, anuncia el motrileño.

Además el exjugador de Levante o Xerez saludó a todos los usuarios: "Tras casi dos años fuera de las redes sociales, es momento de volver. Mi intención es participar de vez en cuando, dar mi opinión en temas de interés, explicar cuestiones que me afecten, complementar informaciones que sean precisas o ayudar a desmontar otras que carezcan de rigor. Trataré de hacerlo con respeto y constructivamente. Abrazos".​

Publicación de su libro 'Matar a Rubiales'

La aparición pública de Rubiales también coincide con la inminente publicación de su libro autobiográfico, que saldrá a la venta el 13 de noviembre. En más de 500 páginas, el exdirigente expone su versión de los hechos, contiene documentos y testimonios y busca desmontar algunas versiones que considera imprecisas o injustas. Este paso marca su voluntad de tomar la palabra directamente y defender su imagen pública antes de que concluya su sanción federativa.​

Contexto de la polémica y sanción

La salida de Rubiales de la presidencia de la RFEF fue consecuencia directa del polémico beso a la exjugadora del FC Barcelona, episodio que generó gran controversia y repudio público. La FIFA lo sancionó con una multa y una inhabilitación hasta 2026, lo que le impidió ocupar cargos relacionados con el fútbol. Además, nuevas investigaciones en torno a presuntas irregularidades en contratos federativos y sus viajes fueron foco de atención de la justicia española, aunque Rubiales ha negado cualquier acto ilícito.​

Con este anuncio, Rubiales quiere dejar claro que vuelve para participar en la vida pública, con ansias de expresar sus ideas con respeto y con el objetivo de aclarar la situación que le llevó al ostracismo en el fútbol español.