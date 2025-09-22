"La lucha contra la violencia machista es más que campañas del 8M": Ahinoa Martínez, sobre los fallos de las pulseras antimaltrato

"El sistema de las pulseras, es un sistema que ya es controvertido en sí mismo. Es un sistema que vuelve a poner el foco en la víctima", dice Ahinoa Martínez, quien añade, además, un ejemplo tan claro, como visible: "Nos podemos imaginar la ansiedad de una mujer a la que le empieza a sonar el teléfono que tiene para avisarla de que su maltratador está en un radio kilométrico menor al que debería, por la orden de alejamiento que tiene. El momento de pánico que tiene que sufrir en el que no sabes qué hacer".

Este escenario o este ejemplo que describe la periodista de ABC en la Tertulia de Más de uno es el que, al parecer, han sufrido muchas víctimas de violencia machista en los últimos años, con motivo de los fallos que han dado las pulseras antimaltrato desde que se cambió el contrato y, por ende, el encargado de gestionar los datos de las mismas. Y es que "ese pánico -explica Ahinoa Martínez- es mayor si ese móvil no te suena y tú no sabes si no te suena, porque tu maltratador no está cerca o porque no funciona el sistema que debería avisarte de que tu maltratador está cerca".

Debe haber dimisiones o ceses

"Este tema es gravísimo. Es de dimisión o de cese si la ministra se resiste como estamos viendo en las últimas horas. La lucha contra la violencia machista es mucho más serio. Mucho más que campañas, 8M...", dice tajante Martínez en Más de uno, quien reclama que para luchar verdaderamente hace falta invertir, hace falta poner recursos suficientes y no poner, como en este caso, las "pulseras de baratillo". Y también es, dice, que si se tiene conocimiento, durante ocho meses, de una serie de disfunciones, se arreglen y no se oculten.

Otra de las cosas que más le preocupan a Martínez es el "pánico social que está provocando el Gobierno, porque no ha solucionado esta cuestión". Aunque, dice, el foco está ahora en todas esas mujeres que están pensando en denunciar una situación de maltrato, pero no se atreven a dar este paso. "Si las mujeres dan el paso y denuncian, no se las puede dejar tiradas, hay que protegerlas y lo que estamos viendo es que las campañas de estas pulseras ha sido totalmente fallida para ello".