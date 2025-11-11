Lucas estudia demandar a Andy tras su entrevista en 'El Hormiguero': podría pedirle hasta 150.000 euros

Hace apenas unas semanas que Andy y Lucas protagonizaron su último concierto juntos como dúo musical en una última gira que ha estado marcada por los continuos rumores sobre la mala relación que tienen los dos cantantes y que crecieron tras el anuncio de Andy del inicio de su carrera en solitario tan solo un día más tarde.

Este lunes, Andy acudió a El Hormiguero a presentar su primer single, Marioneta, y habló largo y tendido sobre su relación con Lucas, llegando a afirmar que no se hablan desde hace meses y que durante esta gira estuvieron a punto de llegar a las manosdespués de uno de los conciertos.

Según ha avanzado este martes el periodista Carlos García López en el programa Y ahora Sonsoles, Lucas estaría planteándose tomar acciones legales contra Andy por sus palabras en El Hormiguero, y desde el entorno del artista explican que está triste y se siente injustamente tratado.

"Es como si tú le donas a alguien un riñón y ahora habla mal de ti para subir su carrera", ha asegurado García que le trasladan desde el entorno de un Lucas que podría pedir hasta 150.000 euros a Andy por daños y perjuicios a raíz de todo lo que dijo y deslizó en su entrevista este lunes.

El préstamo de Lucas

El programa de Antena 3 ha tenido acceso, además, a un documento en el que se establecen las condiciones de un préstamo que Lucas pidió para Andy a través de su empresa durante la pandemia, algo que el propio Andy confirmó en 'El Hormiguero', aunque no dio detalles sobre las cantidades.

Según este documento, el crédito habría sido concedido por valor de 60.000 euros a devolver en un plazo de cinco años, y se acordó que esta devolución se iría haciendo "del beneficio de Andy en cada próxima actuación de Andy & Lucas". Esto podría explicar las acusaciones de Andy sobre el bajo caché habría estado cobrando en los últimos años de los conciertos del grupo.

El entorno de Lucas asegura, además, que habiendo pasado ya varios meses desde que se cumpliera ese plazo de cinco años para devolver el dinero, aún le quedan por recibir unos 10.000 euros de ese préstamo.

Las acusaciones de Andy

Este lunes, durante su entrevista en El Hormiguero, Andy no esquivó ninguna de las preguntas sobre su relación con Lucas durante todos los años que han sido pareja musical.

Confesó que se había sentido estafado por su compañero, denunció que nunca ha recibido dinero por las reproducciones de sus canciones en plataformas como YouTube o Spotify y afirmó que Lucas no quiso ponerle como coautor de Son de amores, uno de los grandes hits del dúo.

Andy también se refirió a los bajos cachés que cobraba, cómo pasó a ser "empleado" de Lucas tras la crisis y reveló que incluso ha tenido que comprar entradas para sus propios conciertos para sus familiares y amigos. "A Lucas le dieron 250 entradas y a mí 52 y mendigando (…) Era una guerra perdida. Yo me llevaba el enfado y luego decía: canto y me voy".

El artista reveló, además, que no se habla con Lucas desde hace meses, cuando tras uno de los conciertos de esta última gira estuvieron a punto de llegar a las manos tras una fuerte discusión.