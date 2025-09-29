Los loteros exigen que los décimos de la Lotería de Navidad suban el precio: tendría que valer 25 euros

Los loteros quieren subir el precio de los décimos de la Lotería de Navidad y el sorteo de El Niño cinco euros, pasando de los 20 euros actuales a 25. Esto es debido a la "continua pérdida de rentabilidad", porque los precios llevan sin actualizarse más de 20 años. Esta es la denuncia que hacen desde el sector a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), tal y como explicado a 'El Economista' el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal), Borja Muñiz.

"Tienen que subirse los precios, pero también, lógicamente, los premios". Aunque también reclama un aumento en las comisiones que las administraciones de loterías reciben en Navidad, pasando del 4,5% al 6%. En esto también coincide la Asociación para la Defensa Digital de la Lotería (Dedit). "Muchas expendedurías tienen problemas de Navidad y es necesario que se tomen medidas", ha exigido.

También se ha pronunciado la Asociación de Administraciones de Lotería. Luis Vázquez ha comentado en el programa 'Más Vale Tarde' que esta subida de precios tiene que hacerse en el sorteo de Navidad porque es "el que más trabajo nos da y en el que menos comisión cobramos por parte de Loterías". La Sexta, por su parte, ha preguntado directamente a Loterías y Apuestas del Estado, cuya respuesta ha sido "preferimos ser discretos y prudentes".

Otros sorteos que subirían su precio

El presidente de Anapal también reclama que otros sorteos incrementen su precio. Es el caso del sorteo de los jueves, que ahora cuesta 3 euros y pasaría a costar 5. El de los sábados, por su parte, pasaría de los 6 actuales a 10. Los sorteos especiales, por su parte, mantendrían su precio de 15 euros.

La venta online es otro punto de conflicto, La SELAE ha pedido una mayor regulación porque cree que no hay "un trato igualitario". Ante este respecto, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha escudado en que "no existe una norma de carácter general que regule la comercialización por internet de los juegos reservados a SELAE".

Récord de ingresos y beneficios en 2024

A pesar de la exigencia, lo cierto es que, según datos publicados por la SELAE, en 2024 consiguieron un beneficio neto de 2.437 millones de euros -un 11,3% más que el año anterior-, mientras que sus ingresos llegaron a los 10.396 millones de euros, un 4,4% más.

Lo cierto es que desde 2021 se mantiene esta tendencia al alza, superando los ingresos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la antecesora de SELAE. Aunque los beneficios que consiguió la LAE siguen siendo superiores -esta obtuvo en su mejor año 2.894 millones de euros, por los 2.437 millones de la SELAE-.