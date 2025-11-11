Un lotero desvela la muerte del ‘calvo de la Lotería’: “No encontraba nada sobre su vida”

Durante años, en España no era Navidad si no aparecía en la televisión aquel hombre calvo, vestido de negro, que repartía ilusión y que, año tras año, nos recordaba que la Navidad es, sobre todo, ilusión compartida. Clive Arrindell, un actor inglés nacido en Trinidad y Tobago, se convirtió entre 1998 y 2005 en el 'calvo de la Lotería'.

Ha pasado mucho tiempo. Tanto que muchos han olvidado incluso su rostro. De hecho, nos hemos olvidado tanto, que su muerte no ha sido noticia en nuestro país hasta hoy, y fue hace más de un año, en el verano de 2024. Este tardío anuncio puede deberse a que la familia ha preferido mantenerlo en privado. Pero ahora lo sabemos gracias al lotero murciano Miguel Ángel Zapata, propietario de la administración de loterías 'El Perolo' en San Pedro del Pinatar.

Zapata, que llevaba meses buscando información sobre la vida reciente del actor para un proyecto cultural, recibió finalmente la confirmación.

Cómo se conoció la noticia

Zapata, propietario de la administración de loterías 'El Perolo' en San Pedro del Pinatar (Murcia), relató que la noticia surgió de manera inesperada. Mientras preparaba un proyecto cultural centrado en el azar, comprobó que apenas había información reciente sobre Arrindell en Internet. Finalmente, recibió la confirmación a través de una carta enviada por un amigo del actor, que describía su generosidad, su legado como artista y su carácter humano. "No encontraba nada sobre su vida", aseguró el lotero, quien destacó la sensación de vacío y desmemoria pública que deja el fallecimiento del actor.

La carrera de Clive Arrindell

Nacido en Trinidad y Tobago el 12 de septiembre de 1950, Clive Arrindell se formó como actor en Londres, desarrollando su carrera principalmente en el West End británico. En España, alcanzó fama inesperada como el 'calvo de la Lotería', personaje que encarnó en los anuncios televisivos antes del sorteo de Navidad, vestido de negro y con un aire de magia. Y por supuesto, una frase inconfundible:

El mayor premio es compartirlo

Aunque no era calvo por naturaleza, porque se rapó la cabeza para un papel teatral, Arrindell protagonizó estos spots entre 1998 y 2005. Su popularidad fue tal que incluso turistas españoles lo reconocían en Reino Unido. Cada campaña le reportaba 120.000 euros, y su contrato se mantuvo hasta 2009, aunque los anuncios dejaron de emitirse por un cambio de estrategia publicitaria.