Localizan muerto a un menor arrastrado por las lluvias en Cataluña y se busca el cuerpo de su padre

Los Bomberos han localizado esta noche el cuerpo de un menor que viajaba en un coche que se ha visto esta tarde arrastrado por la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) y tratan ahora de localizar el cuerpo del otro ocupante del vehículo, que sería el padre del niño.

En una comparecencia ante los medios a medianoche, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, aseguró que se habían encontrado el cuerpo del hijo, un niño de unos "11 o 12 años", y ha dado por supuesto que el padre también podría haber fallecido, si bien todavía no se ha localizado su cuerpo.

El cuerpo del menor se encontró en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), como consecuencia de las fuertes lluvias que han hecho aumentar el caudal de esa riera.

La consellera Parlón lamentó la tragedia provocada por las fuertes lluvias caídas en Cataluña y aseguró que el cuerpo que se está buscando "probablemente" será el del padre de ese niño.

Añadió que unos 87 efectivos de los bomberos buscarán el cuerpo durante toda la noche y que una veintena de Mossos ayudarán también en las tareas de búsqueda.

Sorprendidos por la crecida repentina del río

Al parecer, el padre decidió cruzar la riera con el coche a pesar de que algunas personas se lo desaconsejaron y entonces se vio sorprendido por la crecida repentina del río, explicó la consellera.

Esta riera es una de las que ha registrado una crecida súbita esta tarde a consecuencia de las fuertes tormentas caídas en Cataluña, que en algunos puntos del entorno de la capital catalana han dejado más de cien litros por metro cuadrado.

Submarinistas han ayudado en las tareas de rescate, respaldadas también por drones y perros, y hasta la llegada de la noche también se ha usado un helicóptero.

Tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han lamentado el fallecimiento de un persona a consecuencia de las intensas lluvias en Cataluña.

En declaraciones a TV3, el alcalde de Sant Quintí de Mediona, Bernat Catasús, ha explicado que el vehículo de los desaparecidos ha sido hallado en el fondo de un barranco y en muy mal estado, y ha añadido que las fuertes lluvias han hecho que la riera aumentara su caudal hasta los dos metros y medio.