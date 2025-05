Lluvia de críticas a Lola Índigo por su sincera reflexión sobre la maternidad: “No la quiero. Mi objetivo es ser libre”

La cantante Lola Índigo ha confesado abiertamente en una entrevista para el Nude Project Podcast que no desea ser madre, ni ahora, ni en el futuro. Su declaración, hecha desde una perspectiva absolutamente personal, ha desatado una oleada de críticas de aquellos que consideran que se puede juzgar una opinión sobre algo tan personal como el querer ser madre.

“Yo ahora, por ejemplo, tengo claro que la maternidad no la quiero”, afirma la artista nada más comenzar el fragmento viral de la entrevista. Ante la sorpresa de los presentadores, explica que no se trata de una decisión motivada por su carrera profesional ni por una etapa concreta de su vida, sino por una convicción profunda: “Me da pánico a muchos niveles. Me da pánico el hecho de estar embarazada… no quiero esa pedazo de responsabilidad de por vida”.

La cantante argumenta que lo que busca, por encima de todo, es libertad. “Mi objetivo vital es ser libre siempre”, añade, señalando que tener hijos, en su opinión, compromete esa aspiración por completo.

Un testimonio que divide

Las palabras de Lola Índigo han desatado un torrente de opiniones que en un primer momento caían en su mayoría hacía la crítica. “Ese pánico a perder la ‘libertad’, es la esclavitud de quien vive en la mentira”, afirmaba un usuario en tono despectivo. Otros expresaban su decepción con frases como: “Vaya generaciones están llegando dan pena”, o advertían sobre una supuesta confusión entre libertad y libertinaje: “En la sociedad hay un problema muy serio entre el significado de la libertad y el libertinaje”.

Para algunos, su decisión refleja una visión narcisista de la vida: “Siempre es lo mismo: egoísmo. No quieren un niño no por algo noble, sino por su propio bienestar”.

También voces de apoyo

Pero no todo han sido críticas. En contraste, muchas personas, en especial mujeres, algunas madres, han salido en defensa de la cantante, destacando la honestidad de su postura.

“Soy madre y respeto profundamente lo que dice. Mejor esto y ser consecuente que no las madres que los tienen y no se hacen cargo”, comentó una usuaria. Otro mensaje resaltaba un aspecto poco tratado en estos debates: “Poco se habla de la superioridad moral de los que tienen hijos, dando lecciones a los que no. Como si su decisión fuese mejor que la de los demás”.

Incluso quienes sí han optado por la maternidad coinciden en que no debería ser una obligación social: “Soy madre de 3 hijas y me parece estupendo quien decide no ser madre. Que cada cual tenga la libertad de decidir, ya que ser madre NO ES UNA OBLIGACIÓN”.