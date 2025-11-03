Llega la última superluna del año este 5 de noviembre: cómo y a qué hora ver esta 'Superluna del Castor'

España vuelve a ser testigo de una experiencia astronómica única el próximo 5 de noviembre. Esta vez es el turno de la 'Superluna del Castor'. Será la última superluna del año 2025 y será un espectáculo visual para los aficionados a la astronomía.

Durante la noche del 4 al 5 de noviembre, la Luna llena aparecerá más grande y luminosa de lo habitual, debido a su proximidad máxima a la Tierra, un punto orbital conocido como perigeo. Este fenómeno hará que nuestro satélite natural brille con una intensidad especial. Será un momento ideal para fotografiarla o contemplarla a simple vista desde cualquier punto del país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

¿Cuándo podremos observarla?

En realidad, la superluna alcanzará su punto álgido a las 14:19 horas (hora peninsular española) del 5 de noviembre, coincidiendo con las 08:19 a. m. en la costa Este de Estados Unidos. En ese momento, como es lógico, apenas podremos verla, porque será de día. Por lo tanto, el mejor momento para poder verla será durante las noche del 4 al 5 de noviembre, cuando se eleve sobre el horizonte.

Los expertos recomiendan utilizar aplicaciones de observación astronómica para localizar el mejor momento y lugar desde el que disfrutar del fenómeno, prestando atención al índice Kp, que mide la actividad geomagnética, y a la cobertura de nubes. Si el cielo se mantiene despejado, la 'Superluna del Castor' será visible con toda su majestuosidad en gran parte de España. Con esta superluna despediremos el calendario lunar de 2025.

¿Por qué se llama 'Superluna del Castor'?

El nombre de esta superluna tiene un origen tradicional. Al igual que la 'Superluna del Esturión' en agosto, la del castor recibe su denominación de los pueblos nativos de América del Norte, quienes observaban que en esta época los castores reforzaban sus presas para prepararse ante la llegada del invierno.

También era el momento en que los tramperos aprovechaban para capturar a estos animales antes de las primeras heladas.