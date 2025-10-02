La llamativa reflexión de Vicente Vallés sobre Sánchez: "Está en un gran momento"

El periodista Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, dejó una llamativa reflexión sobre Pedro Sánchez y la situación política actual en su visita a 'El Hormiguero' con Pablo Motos: "Contrariamente a lo que cree mucha gente, yo creo que Pedro Sánchez está en un gran momento".

"Gobierna con o sin el Parlamento"

Vallés recordó que el propio presidente ya advirtió hace dos años, durante el proceso de investidura, que estaba dispuesto a gobernar “con o sin el Parlamento”. Según el periodista, eso es lo que está ocurriendo: “Cuando el Parlamento ha apoyado sus leyes, ha gobernado con él. Y cuando no lo ha hecho, ha gobernado sin él”.

Como ejemplo, citó la ausencia de Presupuestos Generales del Estado presentados en plazo por tercer año consecutivo: “Hoy ya deberían haberse entregado y no se han presentado. El Gobierno ha anunciado que seguirá gobernando aunque no haya presupuestos, lo que convierte a los socios de investidura en prescindibles”.

Comparaciones y “actitudes trampita”

Preguntado sobre similitudes entre Pedro Sánchez y Donald Trump, Vallés apuntó a un fenómeno más amplio: “No es solo el trumpismo. Hay actitudes trampitas que se han normalizado en la política occidental. Las tienen Sánchez, el presidente francés o el primer ministro británico. Son tácticas de comunicación y formas de gobernar que antes no se consideraban normales y que ahora se van aceptando”.

El presentador también fue contundente al hablar de la ética en la política española. Señaló que los casos de corrupción o de polémica deberían tener consecuencias más allá de la justicia: “La ética no está en manos de los jueces, está en manos de los ciudadanos. Y debería ser fuente de decisiones políticas”.

Sin embargo, lamentó que en la práctica ningún partido esté dispuesto a asumir responsabilidades que puedan interpretarse como un signo de debilidad: “Se niegan hechos incluso evidentes con tal de no dar sensación de debilidad. Eso se ha perdido hace ya tiempo”.