El lío que ha armado Cayetana Guillén Cuervo con Amaia Montero y su "vuelta" a La Oreja de Van Gogh

La actriz Cayetana Guillén Cuervo y la cantante Amaia Montero se han visto envueltas en una intensa polémica mediática tras unas declaraciones de la presidenta de la Academias de las Artes Escénicas, que han reavivado el debate sobre el futuro de La Oreja de Van Gogh y la posible reincorporación de Montero como vocalista.

Un descuido que hizo estallar las redes sociales y los medios

La controversia tuvo lugar durante la alfombra roja de los premios Talía 2025, donde la actriz y amiga personal de Amaia Montero fue preguntada por la supuesta confirmación del regreso de la cantante a La Oreja de Van Gogh. Ante la prensa, Guillén Cuervo expresó sin tapujos y emocionada que ella ya sabía de esta noticia.

"Yo lo sé desde hace mucho. No se lo dije a nadie... Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie". Sus palabras fueron interpretadas como una confirmación de la esperada vuelta de Montero al grupo, lo que generó un gran revuelo en medios y redes sociales.

Reacciones y consecuencias

La repercusión fue inmediata: los rumores sobre la reunión de la formación original de La Oreja de Van Gogh se dispararon, aunque ni la banda ni Amaia Montero han confirmado oficialmente el regreso. Ante el retumbo de sus declaraciones, Cayetana Guillén Cuervo emitió una disculpa a través de su perfil de Instagram donde reconoció que sus palabras fueron desde "la inocencia, la ilusión y el amor" que siente por su amiga y madrina de uno de sus hijos.

En el texto, la actriz lamenta haber alimentado rumores y explica que su respuesta fue motivada por la emoción y el cariño hacia Montero, recordando una conversación privada en la que la cantante expresó su deseo de volver a la música, pero sin concretar fechas ni detalles.

“Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención... Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón”, expone.

La respuesta radical de Amaia Montero ante el descuido

La situación se agravó cuando trascendió que, tras las declaraciones, Amaia Montero dejó de seguir a Guillén Cuervo en redes sociales, un gesto interpretado como muestra de su malestar y decepción ante la filtración de una conversación confidencial entre amigas.

El trasfondo de esta polémica se sitúa en un momento de máxima expectación para los seguidores de La Oreja de Van Gogh, banda a la que perteneció desde 1996 hasta 2007, especialmente tras la salida de Leire Martínez como vocalista en octubre de 2024 y la aparición sorpresa de Montero junto a Karol G en el estadio Santiago Bernabéu meses atrás. Sin embargo, la filtración involuntaria de Guillén Cuervo ha tensado la relación entre ambas artistas y ha puesto el foco sobre la necesidad de una confirmación oficial de la esperada reaparición de la formación original del grupo vasco.