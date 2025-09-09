Lío en un instituto de Logroño: varias asociaciones acusan al centro de impedir la entrada a alumnas con velo islámico

Varias asociaciones han acusado a la dirección del IES Sagasta de Logroño de impedir la entrada al centro a alumnas con velo islámico este martes al inicio del nuevo curso escolar en La Rioja.

El comunicado, firmado por la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes (ATIM) y la Asociación Mundo Inmigrante (AMIN), entre otras, recoge que aunque el velo islámico no sea una prenda obligatoria, sí constituye "un elemento de identificación religiosa muy importante sin el que algunas mujeres se sienten violentas".

Según el texto, hasta este martes las alumnas que habían decidido incorporarlo a su indumentaria escolar nunca habían tenido ningún tipo de problema en este instituto. Sin embargo, este curso es distinto, pues el reglamento de organización y funcionamiento del centro dictamina que no podrán acudir a clase con la cabeza tapada.

"El hiyab no tapa la cabeza, tan solo el pelo y las orejas", apuntan las asociaciones en el comunicado. "Sea por esta razón, o entendiendo que toda norma tiene sus excepciones cuando estas están justificadas, se ha permitido ejercer el derecho a la educación en este instituto portando el hiyab".

Otros centros con medidas similares

Han lamentado que la Consejería de Educación de La Rioja no haya actuado ante esta situación, que se produce también en dos institutos de la ciudad de Calahorra, donde hay alumnas que se han trasladado a otra localidad para ejercer sus derechos.

Además, nadie advirtió a los padres de que tal decisión había sido tomada por parte de la dirección del Sagasta a finales del curso pasado, lo que ha impedido que las alumnas se puedan matricular en otro centro, han indicado.