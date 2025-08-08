Liberadas 18 personas que trabajaban en fábricas de tabaco ilegal: producían 8 millones de cigarrillos al día

La Guardia Civil, con la ayuda del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado este miércoles una organización criminal a la que se le atribuye la instalación y explotación de fábricas ilegales de tabaco que se encontraban en Málaga y Córdoba. Los agentes han detenido a 21 responsables y liberado a 18 personas que trabajaban bajo condiciones infrahumanas en estas estaciones.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la presunta instalación de una fábrica de producción de tabaco ilegal en una localidad de la provincia de Málaga.

8 millones de cigarrillos al día

Se calcula que llegaban a generar hasta 8 millones de cigarrillos al día. Esta producción conllevaba un fraude a la Hacienda Pública superior a los 2 millones de euros diarios, según informa la Guardia Civil. Además, tras el registro de las fábricas de Málaga y Córdoba, se han intervenido efectos propios de esta fabricación ilegal valorados en más de 3 millones de euros.

Según la Guardia Civil, la organización captaba a personas procedentes de países asiáticos y de Europa del Este a través de distintos medios. Les ofrecían oportunidades de trabajo muy atractivas y una vez llegaban a territorio nacional, eran trasladados por miembros de la organización a las fábricas donde quedaban retenidos, viviendo de forma hacinada, compartiendo habitaciones con mínimo cinco personas y con baños sin higiene aparente como muestra el vídeo facilitado por las autoridades.

Los agentes aseguran que estas personas eran explotadas laboralmente en jornadas continuas, sin descanso, sin remuneración alguna y argumentando que debían de saldar una supuesta deuda contraída con la organización.

Una operación exitosa

Una vez la Guardia Civil sospechó de la organización, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre uno de los principales sospechosos, el cual llevó a los agentes a encontrar la segunda fábrica en Córdoba.

La operación se ha desarrollado por las Unidades Operativas de Málaga y de Sevilla de Vigilancia Aduanera, también la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla y el Equipo Roca de Antequera, ambos de la Guardia Civil.